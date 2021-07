Il governatore della Regione, Vincenzo De Luca, ha rivolto un appello ai vescovi campani per arrivare a sensibilizzare la popolazione ancora restia e incentivare così le adesioni alla campagna vaccinale.

Accogliendo favorevolmente l’invito del presidente regionale, sui profili social della basilica della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei, è partita una campagna di esortazione a tutti i fedeli affinché, consapevoli dell’importanza e della necessità di sottoporsi alla vaccinazione, aderiscano alla campagna vaccinale dimostrando senso civico ed adoperandosi per il benessere dell’intera comunità.





“Rivolgiamo a tutti l’invito a vaccinarsi – si legge nella comunicazione della Basilica – un gesto di responsabilità verso sé stessi, i propri cari e l’intera comunità. La vaccinazione è l’unica strada che può condurre tutti noi fuori da un tunnel, che ha causato indicibili sofferenze, minato la stabilità sociale, generato la povertà di migliaia di famiglie e causato la morte, solo in Italia, di oltre 127 mila persone. Il 10 gennaio scorso, in un’intervista, Papa Francesco ha detto: Io credo che eticamente tutti devono prendere il vaccino. Non è una opzione, è un’azione etica. Perché ti giochi tu la salute, ti giochi la vita, ma anche giochi la vita degli altri”.