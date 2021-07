Nei Paesi europei e non solo serpeggia il timore di una quarta ondata determinata dalla variante Delta che in pochissimo tempo si sta imponendo come nuova mutazione predominante. La sua larga e rapidissima diffusione sta creando scompiglio e preoccupazione tra gli esperti così come tra la popolazione. A poche settimane dall’allentamento delle ultime restrizioni adottate dai diversi governi per il contenimento del contagio, si torna a parlare di nuove e più rigorose limitazioni.







In Francia dove la situazione sta evolvendosi celermente gli esperti del Consiglio scientifico, in attesa delle decisioni in merito che dovrebbero arrivare a breve dal presidente Emmanuel Macron, consigliano un inasprimento delle limitazioni sociali, invitano vivamente la popolazione ad aderire alla campagna vaccinale, raccomandando una vaccinazione obbligatoria del personale sanitario e l’adozione di “misure restrittive” localizzate.

“Una quarta ondata legata alla variante Delta – fanno sapere dal consiglio scientifico – potrebbe verificarsi rapidamente, con conseguenze per il sistema sanitario, malgrado il livello elevato delle immunizzazioni, entro il corso dell’estate“.







Un livello di attenzione, quello del Governo francese e degli esperti, che va crescendo con l’aumentare dei casi riscontrati nell’ultima settimana, con una percentuale dei contagi imputabili proprio alla mutazione Delta che si attesta già al 51,7% dei test di screening selezionati.