Dopo l’anteprima del teaser alla 77esima Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, e la selezione in vari importanti festival, sarà presentato il 15 luglio nell’ambito della rassegna SHARING ART 2021 (in programma dal 7 luglio al 19 settembre, in Via Civita 5/A Pompei) con una proiezione speciale il docufilm Red Shoes – Il figlio del Boss, tratto dalla storia vera di Daniela Lourdes Falanga, nato Raffaele, figlio di un boss della camorra ora all’ergastolo.

Interviste esclusive ad amici e parenti, i quali hanno condiviso momenti drammatici e meravigliosi, dando vita a un ritratto originale di una personalità singolare plasmata dal suo status di outsider e la sua difesa dell’uguaglianza di genere.

Daniela Lourdes racconta i suoi primi anni di vita: maltrattata dalla madre, il suo pensiero sulla morte, le prime amicizie omosessuali e le discriminazioni e altri avvenimenti che l’hanno portata, nonostante tutto, al sollievo nel diventare la vera sé.

Dopo la proiezione ci sarà il dj Secret, happening che avverrà alla Residenza Artistica della Klimax Theatre Company giovedì 15 luglio alle ore 20 e saranno presenti la regista, il cast, gli sceneggiatori e alcuni degli amici che hanno partecipato al docufilm. La serata sarà presentata dall’attrice Tiziana De Giacomo che vestirà Maison Nino Lettieri e trucco e parrucco Roberto Rubino per Accademia Mediterranea Pompei.

Red Shoes – Il figlio del Boss è un docufilm per la regia di Isabella Weiss, soggetto di Raffaela Anastasio, sceneggiatura di Raffaela Anastasio e Isabella Weiss Di Valbranca, fotografia di Gianni Mammolotti (candidato al David di Donatello per “Malarazza”), musiche di Marco Zurzolo e montaggio di Giacomo Desideri.