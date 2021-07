Il solito lunedì da prendere con le molle in quanto ai risultati ottenuti dal lavoro di screening effettuato nella giornata precedente, festiva. E anche questa volta il dato più importante è dato dai pochissimi tamponi processati e il tasso di positività che in maniera anomala schizza verso l’alto e sfiora il quattro per cento.

Oggi i decessi segnalati sono tre avvenuti in giornata e nei giorni precedenti, cosa che probabilmente annulla la dichiarazione dello zero di ieri.

Al momento quattro regioni tra cui la Campania sono praticamente di nuovo in zona gialla.









Dall’incrocio dei dati odierni dei tamponi molecolari, il tasso di positività, cioè il rapporto tra tamponi lavorati e positivi riscontrati flette lievemente e si ferma a 3.99%, ieri era a 2.77%.

L’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi riporta che nella giornata di ieri sono stati lavorati appena 1.728 tamponi molecolari. Ad essere individuati 69 nuovi positivi. Tutti numeri relativi esclusivamente ai test molecolari.

Indicato, anche se comunque nel computo del tasso di positività sono sostanzialmente inutili e servono solo a falsare i dato nazionale, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, che oggi sono 1.445, come sempre senza riportare alcun positivo e come sempre impropriamente sommati ai molecolari nella tabella nazionale.









I responsabili della compilazione della famosa tabella del Ministero della Salute, come ormai è “errata” consuetudine, continuano a sommare i tamponi molecolari a quelli antigenici rapidi. Dato che non è possibile sommare i positivi riscontrati con entrambi i test, quelli antigenici non sono mai dichiarati, i valori sono ovviamente anomali.

Anche oggi quindi numeri assolutamente incomprensibili: 3.173 i tamponi considerati. La somma ottenuta, è chiaramente impropria, anche se oggi molto simile a quella regionale per cui anche per il Ministero oggi la Campania è con un tasso di positività del 2.17%.

I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Venerdì 2 luglio – 2,19% – 139 contagiati

Sabato 3 luglio – 1,91% – 110 contagiati

Domenica 4 luglio – 4,55% – 68 contagiati

Lunedì 5 luglio – 1,83% – 108 contagiati

Martedì 6 luglio – 2,47% – 208 contagiati

Mercoledì 7 luglio – 2,35% – 162 contagiati

Giovedì 8 luglio – 2,94% – 226 contagiati

Venerdì 9 luglio – 2,82% – 210 contagiati

Sabato 10 luglio – 2,77% – 169 contagiati

Domenica 11 luglio – 3,99% – 69 contagiati







Negli ospedali regionali, per il terzo giorno consecutivo, è stazionario il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva e la disponibilità dei posti letto oggi resta di 641 sui 656 dell’intera rete ospedaliera.

Sale appena il numero dei degenti nei reparti ospedalieri dedicati al Covid. La riserva di posti letto oggi è di 2.962 sui 3.160 disponibili in ambito regionale, sommando strutture pubbliche e private convenzionate.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 425.986, da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti arriva a 5.418.976 .

I guariti registrati nel report quotidiano sono 143 e salgono in totale a 411.638.

L’Unità di crisi ha comunicato 3 vittime, due nelle ultime 48 ore e uno registrato ieri ma relativo ai giorni precedenti. Il numero totale dei morti per il coronavirus in Campania sale a 7.544 dall’inizio dell’epidemia.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 198, rispetto a ieri 2 in più. Nelle terapie intensive il numero resta stazionario a 15 ricoverati.

Sostanzialmente stazionario anche il numero delle persone attualmente positive che oggi sono 6.804 (-17), il numero delle persone in isolamento domiciliare, è invece in aumento, oggi risulta essere di 6.591 (-79).

Questi i dati del contagio provincia per provincia: – Provincia di Napoli : 250.787 (+62)

– Provincia di Salerno : 68.413 (+3)

– Provincia di Avellino : 20.400 (+2)

– Provincia di Caserta : 66.125 (+3)

– Provincia di Benevento : 12.585 (+0) Il dato comunque riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati. Non sono riportati ulteriori casi in attesa del secondo tampone di conferma.