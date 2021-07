Dalla collaborazione tra Going, uno dei principali tour operator presenti sul territorio nazionale, ed il Campus Principe di Napoli, l’Università Gastronomica e centro di Alta Formazione e Specializzazione che ha sede all’interno dell’edificio della ex Colonia Montana ad Agerola, è nata l’idea di proporre un’offerta turistica di grande qualità. Sarà quindi possibile prenotare una settimana da trascorrere alla scoperta delle eccellenze turistiche ed enogastronomiche di Agerola e della costiera Amalfitana impreziosite dalle cooking class organizzate sotto la sapiente direzione di Heinz Beck direttore scientifico del Campus e uno degli chef più importanti al mondo, come testimoniano le 3 stelle Michelin e i tanti riconoscimenti che gli sono stati elargiti nel corso della sua brillante carriera.







Otto giorni e sette notti tra degustazioni, seminari sul cibo e visite in cantine, caseifici e pastifici nelle località più suggestive della costiera Amalfitana: Amalfi, Capri, Ravello e Sorrento. Diverse le master class previste durante l’itinerario, a partire da quella dei limoni della costiera fino alla più attesa: “I piatti iconici dello chef Heinz Beck tra dieta mediterranea e salute” e “Good food = good mood”.

I partecipanti alle cooking class avranno il privilegio di fruire di un’area riservata per partecipare alle serate del Festival “Agerola, Sui sentieri degli Dèi”, uno straordinario racconto di teatro e musica che si svolge in uno degli scenari tra i più suggestivi al mondo, giunto quest’anno alla decima edizione e che, grazie alla partecipazione di grandi artisti del panorama nazionale ed internazionale, rappresenta un importantissimo volano di promozione turistica suscitando un rilevante interesse di ritorno dei media locali e nazionali.







Orgoglioso il sindaco di Agerola Luca Mascolo: «Questa iniziativa di straordinario valore, spiega meglio di mille parole la crescita vorticosa del brand Agerola. Il grande lavoro di promozione e di programmazione che questa amministrazione ha portato avanti in questi 10 anni di attività, puntando sulla bellezza unica e straordinaria di questa terra baciata dagli Dèi sta dando i suoi frutti. Agerola, dopo essersi affermata come una delle principali destinazioni scelte da chi ama il trekking e la natura incontaminata, si fregia adesso anche del primato nell’ambito del turismo gastronomico. Il valore del nostro paniere gastronomico, già conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, si è ulteriormente consolidato dal punto di vista qualitativo con la nascita della prima Università Gastronomica e centro di Alta Formazione e Specializzazione che ha sede nel Campus Principe di Napoli ed ha come direttore artistico Heinz Beck, uno degli chef più famosi ed affermati al mondo. Un salto di qualità di non poco conto che apre ulteriori scenari di sviluppo economico. Mi sembra il modo migliore per riprendere un discorso interrotto più di un anno fa a causa di questa maledetta pandemia. Mi sembra il modo migliore per tornare a respirare aria di normalità. Lo facciamo così come piace a noi: condividendo la bellezza del nostro Paradiso con le eccellenze mondiali».