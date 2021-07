Covid in Italia

Sono 1.534 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 888.

Sono invece 20 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 13. Sono 192.543 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 73.571. Il tasso di positività è dello 0,8%, in calo rispetto all’ 1,21% di ieri.

“Siamo ancora dentro una epidemia terribile che ci vede combattere con armi nuove e più efficaci ma guai ad abbassare la, guardia. Nelle ultime settimane tocchiamo con mano elementi di significativa ripresa del contagio dovuto alla variante Delta. Siamo però in una fase diversa perché abbiamo l’arma dei vaccini, la più importante e oggi abbiamo superato in Italia 58 milioni di dosi somministrate e dobbiamo continuare con questo ritmo”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo al ‘W20 Women Rome Summit’.