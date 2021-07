Nel corso della notte, in Acerra (Na), Caivano (Na), Napoli, San Gimignano (Si), Benevento, Cosenza e Siracusa, i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione ad un provvedimento cautelare, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti, complessivamente, di 26 indagati (22 in carcere e 4 agli arresti domiciliari, dei quali 4 già detenuti in carcere) gravemente indiziati, a vario titolo, di “associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, alle estorsioni aggravate dal metodo mafioso, nonché alla commissione di reati in materia di armi, contro il patrimonio e la persona”.







Le indagini, svolte dai Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna e coordinate dalla DDA partenopea, hanno posto sotto la lente gli assetti della criminalità organizzata attivi nel territorio del comune di Acerra e gli interessi dagli stessi nutriti nel settore legato alla commercializzazione di sostanze stupefacenti di vario tipo (Cocaina, Hashish e Marijuana), ovvero in quello dei reati contro il patrimonio. Due le formazioni criminali emerse nel corso delle indagini: il gruppo criminale “Di Buono” (cc.dd. “Marcianisielli”) ed il gruppo avverso dei “Lombardi”, entrambi – come anticipato – operanti nel grande centro campano.

Il provvedimento cautelare eseguito dagli uomini dell’Arma giunge all’esito di un’articolata attività d’indagine (avviata nell’anno 2016) che, nel mettere in evidenza l’operatività criminale dei gruppi “Di Buono” e “Lombardi”, ha permesso anche di:

a. monitorare le dinamiche organizzative di tre distinte “piazze di spaccio”, attivate nel comune di Acerra nei quartieri popolari “Ice Snei”, “Parco dei Napoletani” e “Piazzale dei Martiri”; b. ricostruire le dinamiche consumative inerenti:







– l’omicidio (avvenuto in Acerra il 19 set. 2015) di un pregiudicato del luogo (all’epoca dei fatti 57enne) riconducibile al gruppo criminale “Lombardi”, ad opera di due soggetti affiliati al gruppo avverso dei “Di Buono” (di cui uno, autoaccusatosi e divenuto collaboratore di giustizia) dietro la regia, quale mandante, del vertice del clan “di Buono”. Cruente le modalità di esecuzione: i due autori materiali, avvicinatisi alla vittima in sella ad uno scooter, esplodevano all’indirizzo della vittima un colpo alla nuca, approfittando del fatto che la stessa si fosse in quel momento seduta su di una panchina nel pieno centro cittadino. L’episodio consentiva di registrare per la prima volta una “frizione” trai due gruppi criminali, inizialmente stretti da vincoli di collaborazione;

– l’agguato (avvenuto il 13 apr. 2016 in Acerra) – sferrato sempre a colpi d’arma da fuoco – veniva messo in atto da uno degli indagati (in concorso con altro soggetto non identificato) in danno di un pregiudicato del luogo (all’epoca dei fatti 21 enne rimasto gravemente ferito nella circostanza). L’episodio, per come ricostruito, era maturato nel contesto legato alla lotta per il predominio sulle “piazze di spaccio” della città acerrana; c. documentare alcuni episodi estorsivi consumati in danno di esercenti della zona (in particolare di una ditta operante nella produzione e rivendita di calcestruzzi; di altra attiva nel settore siderurgico e della bonifica ambientale; di un distributore di carburanti)posti in essere da esponenti di entrambi i gruppi criminali.







Elenco Arrestati

1. Avventurato Giancarlo, nato ad Acerra il 06 mar. 87 (carcere);

2. Avventurato Giuseppe, nato a Napoli il 23 giu 77 (carcere);

3. Basile Giovanni, nato ad Acerra il 19 dic. 93 (carcere);

4. Basile Massimiliano, nato ad Acerra l’11 mar 80 (carcere);

5. Borrelli Vincenzo, nato a Napoli il 30 set. 94 (AA.DD.);

6. Borzacchiello Francesco, nato a Maddaloni (Ce) il 28 apr. 83 (carcere);

7. Cannavacciuolo Sabatino, nato ad Acerra il 22 ago 74 (carcere);

8. Damiano Vincenzo, nato a Maddaloni il 13 ott. 84 (AA.DD.);

9. Del Giacco Enrico, nato ad Acerra il 13 apr. 91 (carcere);

10. Di Buono Pasquale, nato a San Felice a Cancello il 03 ott. 89 (carcere);

11. Di Buono Vincenzo, nato ad Acerra il 31 ago. 54 (carcere);

12. Di Lauro Michele, nato ad Acerra il 26 dic. 69 (carcere);

13. Foresta Umberto, nato a Maddaloni il 22 set. 95 (AA.DD.);

14. Iorio Armando, nato a Napoli il 03 lug. 89 (carcere);

15. Lombardi Cuono, nato ad Acerra il 08 feb. 62 (carcere);

16. Mele Vincenzo, nato a Napoli il 04 feb. 89 (carcere);

17. Mele Ciro, nato a Napoli il 26 giu. 89 (carcere);

18. Nuzzo Massimo, nato ad Acerra l’11 lug. 90 (carcere);

19. Pappagallo Anna, nato a Napoli il 28 gen. 59 (carcere);

20. Piscopo Emilio, nato ad Acerra il 09 giu. 79 (carcere);

21. Sena Ferdinando, nato ad Acerra il 15 dic. 83 (carcere);

22. Soriano Esposito Rosario, nato a Pollena Trocchia il 01 feb. 95 (carcere);

23. Soriano Gaetano, nato ad Acerra il 23 ott. 80 (carcere);

24. Soriano Gaetano, nato ad Acerra il 27 giu. 77 (carcere);

25. Tarantino Anna, nata a Napoli il 05 set. 89 (AA.DD.);

26. Tarantino Giovanni, nato a Napoli il 13 apr. 80 (carcere).