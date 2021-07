La S.S. TURRIS CALCIO sigla l’accordo biennale con il difensore mancino Mickael Varutti

La S.S. TURRIS CALCIO comunica di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del difensore mancino Mickael Varutti, classe 1990.

Assistito dall’agente Bruno Di Napoli, il calciatore ha sottoscritto con il club un contratto dalla durata biennale.

Profilo di assoluta esperienza nella categoria, Varutti è reduce dal biennio di Modena nel corso del quale ha collezionato 49 presenze in Lega Pro, disputando i playoff nell’ultima stagione fino alla fase nazionale. In precedenza, tra i professionisti, ha vestito le casacche di Arezzo, Viterbese, Rimini, Prato, mentre in serie D ha giocato in piazze importanti come Pistoia e Siena (32 presenze e 1 gol nell’annata della promozione in C e dello scudetto Dilettanti).

Terzino sinistro naturale, il calciatore nativo di Udine può giocare sia da terzo di difesa che da laterale di centrocampo.