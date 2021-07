E’ stato sorteggiato il calendario della Serie A 2021-22, che prenderà il via nel weekend 21-22 agosto. Da ricordare la nuova regola che ha rivoluzionato il calendario del nostro campionato: il girone di ritorno sarà asimmetrico rispetto al girone di andata, con la gara di ritorno che dovrà giocarsi almeno dopo 8 partite rispetto a quella di andata.









Diversi criteri caratterizzano però il sorteggio del calendario di questo prossimo campionato: per prima cosa le quattro città che ospitano derby vedranno alternarsi le proprie squadre nel giocare in casa o in trasferta. Inoltre, anche le coppie Salernitana-Napoli e Empoli-Fiorentina non potranno andare a braccetto per motivi di ordine pubblico.

Nella prima e ultima giornata non si giocheranno derby e non potranno ripetersi incontri nella stessa giornata dello scorso campionato. Infine Inter, Milan e Juve non giocheranno in casa nella 7° giornata per lasciare spazio alla final four di Nations League, che si disputerà a Milano e a Torino sponda bianconera.









Vediamo ora il calendario delle squadre campane: Napoli e Salernitana

1° giornata-20° giornata

Napoli-Venezia, Bologna-Salernitana | Juventus-Napoli, Salernitana-Venezia

2° giornata-21° giornata

Genoa-Napoli, Salernitana-Roma | Napoli-Sampdoria, H.Verona-Salernitana

3° giornata-22° giornata

Napoli-Juventus, Torino-Salernitana | Bologna-Napoli, Salernitana-Lazio

4° giornata-23° giornata

Udinese-Napoli, Salernitana-Atalanta | Napoli–Salernitana

5° giornata-24° giornata

Sampdoria-Napoli, Salernitana-H.Verona | Venezia-Napoli, Salernitana-Spezia

6° giornata-25° giornata

Napoli-Cagliari, Sassuolo-Salernitana | Napoli-Inter, Genoa-Salernitana

7° giornata-26° giornata

Fiorentina-Napoli, Salernitana-Genoa; Cagliari-Napoli, Salernitana-Milan

8° giornata-27° giornata

Napoli-Torino, Spezia-Salernitana | Lazio-Napoli, Salernitana-Bologna

9° giornata-28° giornata

Roma-Napoli, Salernitana-Empoli | Napoli-Milan, Inter-Salernitana

10° giornata-29° giornata

Napoli-Bologna, Venezia-Salernitana | H.Verona-Napoli, Salernitana-Sassuolo









11° giornata-30° giornata

Salernitana-Napoli | Napoli-Udinese, Juventus-Salernitana

12° giornata-31° giornata

Napoli-H.Verona, Lazio-Salernitana | Atalanta-Napoli, Salernitana-Torino

13° giornata-32° giornata

Inter-Napoli, Salernitana-Sampdoria | Napoli-Fiorentina, Roma-Salernitana

14° giornata-33° giornata

Napoli-Lazio, Cagliari-Salernitana | Napoli-Roma, Sampdoria-Salernitana

15° giornata-34° giornata

Sassuolo-Napoli, Salernitana-Juventus | Empoli-Napoli, Salernitana-Fiorentina

16° giornata-35° giornata

Napoli-Atalanta, Milan-Salernitana | Napoli-Sassuolo, Atalanta-Salernitana

17° giornata-36° giornata

Napoli-Empoli, Fiorentina-Salernitana | Torino-Napoli, Salernitana-Cagliari

18° giornata-37° giornata

Milan-Napoli, Salernitana-Inter | Napoli-Genoa, Empoli-Salernitana

19° giornata-38° giornata

Napoli-Spezia, Udinese-Salernitana | Spezia-Napoli, Salernitana-Udinese

C’è tanto fermento per quello che si prospetta un grandissimo ed esaltante campionato, con sette squadre candidate alla lotta scudetto: che tornino le sette sorelle e di conseguenza l’epoca d’oro del calcio italiano? Questo non si sa, ma si sa che il Napoli non può fallire l’obiettivo Champions e la Salernitana deve centrare una storica salvezza, che sarebbe la prima nella storia dei granata. Tutto parte rispettivamente da Venezia e Bologna.

Giuseppe Garofalo