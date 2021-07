Il 9 agosto l’Amerigo Vespucci ritorna a Castellammare di Stabia in occasione dell’anniversario del proprio varo avvenuto ben il 22 febbraio di 90 anni fa.

L’Amerigo Vespucci fu progettato e realizzato nei Regi cantieri navali di Castellammare di Stabia nel 1930 e fu varata il 22 febbraio dell’anno successivo a Castellammare di Stabia, esattamente 90 anni fa.









La nave, dopo il varo, partì completamente allestita il 2 luglio alla volta di Genova dove, il 15 ottobre 1931, ricevette la bandiera di combattimento.

La nave dal 1946 al 1952 è stata l’unica nave scuola a vela della marina militare italiana e detiene il record di nave più anziana della Marina Militare ancora in servizio.

Il veliero rimarra per tre giorni in città orneggiato e si potrà ammirare nel rispetto delle norme anti covid. La visita rientrerà nell’ambito della Campagna di Istruzione 2021 che ha preso il via lo scorso 5 luglio. Tuttavia il veliero Amerigo Vespucci non sarà aperto al pubblico.

I. M.