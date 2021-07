Il portiere della vittoria azzurra agli Europei, Luigi Gigio Donnarumma, forse il migliore del mondo he’s coming home, a Pompei, di dove è originario pur essendo nato a Castellammare di Stabia, ma del resto i pompeiani, la maggior parte o nascono nella clinica cittadina o appunto a Castellammare di Stabia, al San Leonardo o nell’attigua clinica o al massimo allo Scarlati di Scafati.

Ci ha fatto saltare dal divano, due sere fa, senza esultare alla sua stessa prodezza: “non mi ero accorto che avevamo vinto” ha dichiarato il neo acquisto del Paris S.G., tale la concentrazione sul da farsi in quel frangente. Una concentrazione che ha dato i risultati sperati da tutta una nazione.





Il miglior calciatore del torneo continentale è tornato dunque in famiglia, a festeggiare nel cuore di quella terra che lo ha visto bambino, per poco tempo del resto, Gigio ha esordito in A tre giorni prima di compiere 16 anni.

Inevitabile il bagno di folla, parenti ed amici lo hanno atteso e osannato, abbracci e selfie.





Grande Gigio Donnarumma, grandi le prodezze tra i pali azzurri, grande la “Notte Magica”, giunta un po’ in ritardo, ma meritatissima.

A raggiungerlo a casa dei genitori, il vicesindaco pompeiano Andreiana Esposito e il presidente del Consiglio Comunale Giuseppe La Marca che hanno annunciato che presto tutta la città potrà abbracciarlo in occasione di una grande festa che l’Amministrazione Lo Sapio sta organizzando in onore del portiere azzurro, miglior calciatore dell’europeo ed orgoglio cittadino.

A raggiungere il campione azzurro anche il sindaco di Santa Maria la Carità che lo ha invitato nella cittadina ai piedi dei lattati a pochi chilometri da Pompei e da casa Donnarumma.