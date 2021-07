Streaming e piattaforme online: l’innovazione più incredibile degli ultimi anni

Già da diversi anni ormai la tecnologia dello streaming si è imposta per le piattaforme online dedicate all’intrattenimento: che si tratti di film in prima visione o di partite di calcio, di giochi virtuali o di trasmissioni radio, infatti, lo streaming online rappresenta una delle innovazioni più interessanti e utili. E non solo: è fondamentale per arricchire la propria “esperienza digitale” e dedicarsi a hobby e informazione in modo semplice ed efficace.



Cos’è lo streaming online e come funziona?

Ma di cosa si tratta esattamente e quali sono le caratteristiche principali dello streaming? Di fatto il termine inglese “streaming”, che corrisponde al sostantivo “stream”, flusso, corrente (proprio come quella di un fiume), sta a indicare la modalità di trasmissione continua e ininterrotta di dati attraverso una rete che mette in contatto una sorgente principale con tutti i dispositivi a essa connessi, in tempo reale. Fruire di un contenuto in streaming significa perciò abbattere tutti i gli ostacoli rappresentati dalla necessità di possedere una copia fisica di un determinato prodotto e poter usufruire in diretta di contenuti di qualsiasi genere, soprattutto audio e video. Lo streaming digitale si divide in due tipologie principali: lo streaming live e lo streaming “on demand”. Il primo, anche noto come streaming in diretta o streaming in tempo reale, consente la trasmissione di contenuti nel momento esatto in cui accadono, come ad esempio tramite le piattaforme che trasmettono partite di calcio in diretta; lo streaming “on demand” o su richiesta, in compenso, è quello tipico di piattaforme per la riproduzione di contenuti già conclusi nel tempo, come film e serie TV ma anche brani musicali e podcast. Tale tipologia di streaming prevede la scelta del titolo desiderato da parte dell’utente e l’immediato download dei dati che lo compongono dalla piattaforma che lo mette a disposizione: l’accesso può essere gratuito o tramite abbonamento , ma non è mai previsto l’acquisto di ogni singolo titolo prima di poterlo riprodurre.

Lo streaming in diretta: cosa comporta per l’intrattenimento e per i videogiochi

Uno degli ambiti in cui è più utilizzato lo streaming online, nello specifico quello in diretta, è il settore dell’intrattenimento. Grazie allo streaming in tempo reale molti casinò online sono in grado di ospitare sezioni specifiche dedicate al live casinò : oltre ai giochi da casinò tradizionali come slot machine, roulette, blackjack, poker e tanti altri titoli, infatti, nelle sezioni dedicate al casinò dal vivo è possibile giocare in tempo reale. Ciò è possibile grazie a croupier professionisti ripresi in diretta e a interfacce di gioco in grado di ottimizzare l’esperienza del giocatore rendendola sempre più simile a quella che avviene dal vivo, senza perdere però tutti i vantaggi e i benefici del gioco online, come la possibilità di accedere in qualsiasi momento, da qualsiasi dispositivo, e avere a disposizione il servizio di assistenza ai clienti sette giorni su sette, 24 ore su 24. La trasmissione di contenuti in live streaming ultimamente è diventata il punto di forza anche di un altro settore, quello dei videogiochi: grazie alla trasmissione in diretta delle partite dei giochi più famosi e popolari del momento tramite i canali dei cosiddetti “streamer”, piattaforme come Twitch sono state in grado di creare una comunità di utenti appassionata e interessata, sempre alla ricerca di novità ed estremamente fedele ai propri “idoli”.

Contenuti in live streaming: il successo di radio, partite, podcast e trasmissioni TV in diretta

Tra i contenuti in live streaming più diffusi ci sono quelli offerti da piattaforme destinate alla riproduzione di contenuti video e audio come le popolari Netflix, dedicata a film e telefilm, DAZN, progettata per ospitare la trasmissione di partite e incontri sportivi , o Spotify, destinata alla riproduzione di podcast e brani musicali, tra ultime novità e grandi classici . Online è infatti possibile seguire in diretta partite di calcio, dalla Serie A ai campionati secondari a quelli internazionali, ma anche la trasmissione di programmi televisivi in tempo reale come accade tramite la piattaforma ufficiale per lo streaming di contenuti della Rai , RaiPlay. Anche dal punto di vista dei file audio lo streaming ha rappresentato una svolta e al giorno d’oggi gli iscritti a piattaforme come Spotify o Amazon Music (ma anche a tutti gli altri vari servizi online) possono accedere istantaneamente a decine di milioni di brani musicali, e non solo: i podcast e le trasmissioni radio in diretta sono sempre più seguiti, grazie anche alla possibilità di ascolto tramite app sui propri dispositivi portatili come smartphone e tablet (e, in alcuni casi, anche dispositivi indossabili come gli smartwatch).

Lo streaming, sia in tempo reale che su richiesta, è dunque alla base della diffusione e della fruizione di contenuti digitali in tutto il mondo: i costanti miglioramenti dal punto di vista dell’innovazione tecnologica hanno reso possibile implementarlo facilmente tra i servizi offerti dalle piattaforme online e, al giorno d’oggi, è una delle tecnologie più apprezzate e utilizzate a livello globale.