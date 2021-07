Era di fretta e non ha voluto attendere il passaggio del treno lungo il passaggio a livello di Via Terragneta. E così, nonostante gli avvisi luminosi ed acustici, una 57enne di Castellammare di Stabia ha innestato la prima e ha attraversato i binari.

Non ha però raggiunto l’altra sponda perché le sbarre già in discesa hanno intrappolato la sua auto. Fortuna ha voluto che il capotreno del convoglio in arrivo si sia accorto con grande anticipo della manovra sconsiderata della donna, frenando prima di schiacciare l’auto.





La circolazione ferroviaria è rimasta bloccata per 20 minuti, il tempo di liberare la vettura dalle sbarre.

I carabinieri della stazione di Torre Annunziata, intervenuti sul posto, hanno denunciato la 57enne per interruzione di pubblico servizio.