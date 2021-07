La S.S. Turris Calcio sigla il triennale con il centrocampista Giuseppe Iglio

"È la prima occasione di mettermi in mostra nel calcio dei grandi e non me la sono lasciata sfuggire"

La S.S. Turris Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Iglio, classe 2001.

Il centrocampista di origini irpine ha sottoscritto questa mattina un contratto di durata triennale, assistito dall’agente Luigi Lauro (Sbm Agency).







Talento puro del calcio giovanile italiano sin da tenera età, dotato anche di notevole forza fisica, si trasferì nell’estate 2017 dall’Ac Milan all’As Monaco, società che vinse la concorrenza di altri blasonati club nazionali ed europei e con la quale è stato sotto contratto fino all’ultima stagione, giocando nel campionato francese nelle fila della Under 23 della squadra del Principato.

Prelevato giovanissimo dal Benevento prima del passaggio al Milan, al momento del trasferimento in Francia, Iglio era già nel giro delle Nazionali giovanili azzurre, con 16 presenze all’attivo tra Under 15, Under 16 ed Under 17.







“Sono molto contento di approdare alla Turris – dichiara Iglio -. È la prima occasione di mettermi in mostra nel calcio dei grandi e non me la sono lasciata sfuggire, approdando del resto in una grande piazza dove, con una società seria ed un tecnico preparato, si possono fare davvero grandi cose. Come caratteristiche mi reputo un centrocampista più di interdizione: ai tempi del Milan mi accostavano a Rino Gattuso, che in effetti resta tuttora il mio idolo”.

La Turris dà un caloroso benvenuto a Giuseppe Iglio: da lunedì 19 luglio si aggregherà alla rosa a disposizione del tecnico Caneo in occasione del raduno in sede che precederà la partenza per il ritiro pre-campionato di Campitello Matese.