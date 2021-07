Dopo la guarigione dei due turisti tedeschi in vacanza a Vico Equense, resa nota dal primo cittadino Andrea Buonocore, arriva la notizia di un nuovo contagio. Questa volta si tratta di un ragazzo francese di 16 anni in vacanza a Meta di Sorrento.







“Nella giornata di ieri un ospite di una struttura ricettiva di Meta è risultato positivo durante un’escursione dopo rilevamento temperatura e conseguente tampone. Si tratta di un ragazzo di 16 anni in questo momento a Napoli presso un ospedale Covid”.

Questo quanto fatto sapere dal primo cittadino di Meta, Giuseppe Tito e dal consigliere delegato Corrado Soldatini che hanno aggiunto: “Stiamo seguendo e monitorando la situazione sperando che si concluda tutto nel migliore dei modi”, fanno sapere dal Comune di Meta.







Il ringraziamento di sindaco ed assessore al personale della struttura ed il comando di Polizia municipale per la collaborazione. “Invitiamo tutti a rispettare e seguire le norme base anti Covid” si conclude la nota del comune.

Come da protocollo in caso di accertamento di soggetto positivo al Sars-CoV-2, sono stati sottoposti a tampone molecolare tutti i contatti stretti tra i dipendenti della struttura ricettiva. L’intero gruppo di escursionisti è stato sottoposto a test antigenico, sono risultati tutti negativi e posti in quarantena in area isolata della struttura ricettiva.