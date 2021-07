Grave incidente sul lavoro questo pomeriggio intorno alle 14 sulla strada statale 163 Amalfitana, nel tratto tra Maiori e Minori.

“La piattaforma mobile di un mezzo meccanico si è ribaltata, adagiandosi sulla ringhiera di delimitazione, a sbalzo sulla sottostante scogliera”. La notizia è stata resa nota dall’Anas, in un comunicato nel quale è stato altresì chiarito che sono in corso indagini per accertare le cause dell’evento.







L’autogru, impegnata in lavori di manutenzione, si è improvvisamente ribaltata: ad avere la peggio è stato un operaio di 30 anni che si trovava nel cestello e che è stato catapultato sulla scogliera sottostante. L’uomo ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in elisoccorso nell’ospedale di Salerno dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

Ferito anche l’operatore del mezzo che è stato coinvolto dal ribaltamento, trasportato nell’ospedale di Castiglione di Ravello dove gli sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in pochi giorni.







Sul posto sia il personale Anas, che le forze dell’ordine nonché il 118 per soccorrere un operaio ferito. In attesa di ripristinare la viabilità, il transito nel tratto di strada all’altezza del km 32,200 nel comune di Minori della statale 163 Amalfitana è stata momentaneamente dirottata. Tutti i veicoli provenienti da Vietri sul Mare sono deviati verso il Valico di Chiunzi, mentre per quelli in arrivo da Amalfi, il percorso obbligatorio da seguire è in direzione Ravello.