Raddoppiano le possibilità di aderire alla campagna vaccinale con gli open day programmati dalla Asl Napoli 1 Centro per il 19, 20,22 e 23 luglio.

Dunque tutti i residenti appartenenti alla’Asl Napoli 1 Centro che vorranno potranno approfittare delle 4 giornate in calendario per la prossima settimana e ricevere la prima dose di vaccino. La prenotazione avverrà, come sempre, collegandosi al link www.opendayvaccini.soresa.it e compilando il format. A conferma dell’avvenuta prenotazione ogni richiedente riceverà un sms con riportante giorno ed orario stabilito nonché il tipo di vaccino.







Non saranno ammessi vaccinandi che non abbiamo eseguito correttamente la prenotazione e ricevuto l’sms di conferma che ha a tutti gli effetti valore di convocazione e dovrà essere presentato all’arrivo presso l’Hub vaccinale.

A tutti i convocati si richiede il rispetto dell’orario e soprattutto di evitare anticipi che creerebbero solo situazioni critiche di sovraffollamento.

I sieri inoculati saranno Pfizer o Moderna con la seconda dose calcolata tra i 21 e i 35 giorni successivi alla prima per il vaccino Pfizer e 28/35 per Moderna.







Nelle sole giornate di lunedì 19 e martedì 20 luglio, dalle 08.00 alle 20.00 verrà somministrata la prima dose di Moderna presso la Fagianeria Real Bosco di Capodimonte, per un totale di 1.500 dosi giornaliere, senza alcuna differenziazione in base all’età.

Dosi del siero Pfizer saranno invece inoculate presso la Stazione marittima, dalle 8 di mattina alle 18:00 di sera e sempre senza distinzione per fascia d’età, sia nella giornata di giovedì 22 che in quella di venerdì 23 luglio per un totale di 3.000 somministrazioni.

Per la sola data del 23 luglio, altre dosi Pfizer saranno disponibili presso l’Hangar Atitech di Capodichino.