A Pompei il sindaco Lo Sapio sceglie di dare un giro di vita alla movida cittadina e ha firmato due ordinanze per arginare i fenomeni verificatisi nelle ultime settimane soprattutto da parte di giovanissimi.

La prima ordinanza, vieta il transito nelle strade del centro a tutti i motocicli a partire dalle 17 di ogni giorno. Eccezion fatta per i residenti e i lavoratori. Mentre la seconda, ripristina la Zona a Traffico Limitato.







Entrambe le misure mirano a tutelare la sicurezza e il benessere delle persone messo a rischio nelle ultime settimane, soprattutto in concomitanza con l’allentamento delle misure anti Covid che ha determinato non pochi pregiudizi alla vivibilità urbana spesso ad opera di giovani e giovanissimi. In particolare, i mezzi a due ruote hanno frequentemente rappresentato fonte di diffusa e scarsa osservanza delle norme di sicurezza sia per la guida pericolosa che per la sosta selvaggia.







Alla luce di queste riflessioni e considerando che la maggior parte di tali fenomeni si concentra nel perimetro delimitato tra via Lepanto, via Mazzini, via Nolana, via Fucci, via Plinio, via Tenente Ravallese, via Morese e via Sant’Abbondio il sindaco ha disposto con decorrenza immediata e fino al 31 ottobre 2021, il divieto di circolazione a tutti i ciclomotori e i motocicli dalle ore 17:00 alle ore 7:00 di tutti i giorni, limitatamente all’area cittadina compresa tra:

– via Nolana intersezione con via Fucci,

– via Lepanto intersezione con via Mazzini,

– via duca d’Aosta intersezione con via Mazzini,

– via Sacra intersezione con via Mazzini,

– via Plinio intersezione con via Tenente Ravallese,

– via Vittorio Emanuele III intersezione con via San Giovanni Battista della Salle,

– Via Vittorio Emanuele III intersezione con Traversa Vittorio Emanuele III.

In deroga al provvedimento è autorizzata la circolazione dei residenti e degli ospiti delle attività ricettive all’interno dell’aria interdetta, nonché di chi in ragione di particolari e motivate esigenze o per ragioni di lavoro, abbia necessità di transitare all’interno dell’area preclusa, a patto che questi siano in grado di dimostrare di averne titolo attraverso l’esibizione di idonea documentazione che prova l’effettiva residenza o attraverso l’esibizione di un documento che possa giustificare il proprio transito.





L’altra ordinanza firmata questa mattina dispone, in via temporanea e sperimentale a partire dal 17 luglio fino al 31 ottobre dalle ore 18:00 alle ore 24:00 nelle giornate di sabato e dalle 10 alle 24 in quella di domenica, l’istituzione di una Zona a Traffico Limitato.

In particolar modo su:

– via Sacra, con divieto di circolazione limitatamente al tratto compreso tra l’intersezione con piazza Bartolo Longo e via fratel Adriano Celentano/via San Giuseppe;

– in via Roma, limitatamente al tratto compreso tra l’intersezione con piazza Bartolo Longo e via Plinio/Tenente Ravallese;

– Piazza Bartolo Longo, su tutto l’emiciclo.

Sono esclusi dal divieto di transito di veicoli di soccorso, di pronto intervento, degli organi di polizia, dei servizi essenziali nonché quelli dei residenti e i veicoli diretti ai parcheggi privati e alle attività ricettive con possibilità di parcheggio interno.







Qualora dovessero verificarsi problemi alla circolazione ordinaria o sopraggiungere impedimenti non prevedibili, la Polizia Locale allo scopo di salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblica, potrà adottare ogni temporaneo e alternativo sistema di circolazione al fine di consentire la libera circolazione, scongiurare ogni possibile pregiudizio o pericolo a carico dell’utenza pedonale e veicolare.

Inoltre, in condizioni di meteo particolarmente avverse, il dirigente della Polizia Locale, d’intesa con il Sindaco, potrà decidere di sospendere temporaneamente il dispositivo.