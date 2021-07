Foglia rinnova col Napoli Futsal: “Qua sono rinato”. Il presidente Perugino: “Una scelta romantica”

Adriano Foglia ha rinnovato il suo accordo con il Napoli Futsal.

E’ arrivato l’anno scorso nel mercato di riparazione, dopo aver disputato la sua prima parte di stagione con l’Ecocity in serie B. Il 25 aprile 2021 ha compiuto 40 anni, nessuno avrebbe creduto ancora in lui, il club partenopeo lo ha fatto ed è stato ripagato dall’uomo e dal calcettista.

Si è messo in discussione recuperando una splendida forma, ha dato al gruppo esperienza e qualità, ha segnato un gol fantastico nella finale di coppa Italia con l’Olimpus Roma, ha conquistato gli unici due trofei che non aveva nel suo ricchissimo palmares: la Coppa e la vittoria del campionato di A2.







“Mi sento rinato da quando sono arrivato a Napoli – dice l’Imperatore -. Ho sentito subito questo clima di grande affetto nei miei confronti e lo staff ha fatto il possibile per darmi tutto il supporto necessario per farmi mettere al passo con i compagni. Sarà una grande avventura tornare in serie A, mi metterò come sempre a disposizione del mister e della squadra”.

Il presidente Serafino Perugino è felice di questo nuovo viaggio insieme: “Quella di Adriano è stata una scelta romantica, una scommessa da vincere per entrambi, io ci ho sempre creduto nell’uomo e nel grande campione. È solo l’inizio di una grande rinascita, forza Adriano, forza Napoli”.