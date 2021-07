“Ghost Writer” il nuovo libro del regista italiano Stefano Reali, edito da “Il quaderno edizioni” sarà presentato a Boscoreale presso la Villa Silvana, domenica 25 luglio 2021 alle ore 20:00.

L’evento patrocinato da “Il quaderno edizioni”, la Pro Loco di Boscoreale “Villa Regina”, la Pro Loco di Boscotrecase e l’associazione “La Fenice Vulcanica” si svilupperà come un ideale viaggio dalla Londra shespiriana alle falde del Vesuvio.







L’opera di Reale, uno dei registi più noti e apprezzati del panorama italiano, è una raccolta di tre drammi rinascimentali, originali che saranno occasione anche per valorizzare gli artisti del territorio che si cimenteranno in una lettura recitata del testo che avrà come sfondo la scenografia di una neo laureata in scenografia, Cecco Fabiola, figlia della nostra terra, che ha riprodotto due scene del testo, ambiente invece che a Londra alla falde del Vesuvio. Continua l’opera di valorizzazione del nostro territorio e dei suoi talenti, attraverso la connessione di diversi contesti creativi.

Dopo la presentazione-recitata ci sarà modo di degustare un buffet realizzato con i prodotti tipici della nostra terra. Grazie alla generosa concessione dell’autore Stefano Reali, l’intero ricavato della vendita dei libri della serata, sarà devoluto al Centro antiviolenza e tutela dei diritti “Ti ascolto” voluto e gestito dalle volontarie dell’Associazione “La Fenice vulcanica” che da anni a Boscotrecase si occupa di contrastare la violenza sulle donne.







“Sono lieta che un’opera della nostra casa editrice sia spunto per una manifestazione d’interesse culturale e sociale collettivo e che offra la possibilità di trascorrere una serata di apprendimento sul teatro rinascimentale.” Afferma Stefania Spisto, presidente de “Il quaderno edizioni”.

“L’idea di creare una scenografia che invece di rappresentare Londra racconti la nostra terra è senz’altro un esperimento culturale molto originale e siamo orgogliosi di esserne i promotori”. Sostiene Tiziana Castellano, presidente della Pro loco “Villa Regina” di Boscoreale.







“Che ci siano artisti di Boscotrecase ad interpretare i più famosi personaggi shakespeariani è una grande occasione di visibilità per i nostri talenti che in questo modo vengono conosciuti e valorizzati”. Continua Laura Inserviente, vicepresidente della Pro Loco di Boscotrecase.

Angela Losciale, presidente dell’Associazione “La Fenice Vulcanica”, dopo aver ringraziato a nome di tutte le associazioni presenti il proprietario della splendida Villa Silvana, Michele Fiorenza per la sua gentilissima accoglienza, la proprietaria del B&b “Villa Giulia” Pina Cirillo per la logistica della conferenza stampa, gli artisti, la scenografa Fabiola Cecco e il regista Stefano Reali che ci onorerà della sua presenza, conclude: “Vi aspettiamo per trascorrere con noi una serata di cultura, spettacolo e gastronomia a favore della crescita della nostra comunità e per la realizzazione di progetti sociali in favore delle donne”.

Ivan Celiberti