Sono 292 i nuovi positivi Covid in Campania. Un decesso e tasso di positività al 3,17%

Sostanzialmente stabili i dati quotidiani dell’andamento epidemico in Campania. Ancora oltre il tre per cento il tasso di positività.

Aumentano di un paio di migliaia i tamponi processati, ma salgono quasi a trecento i nuovi positivi.









La curva del contagio è crescita (i casi sono aumentati del 115% in Italia nell’ultima settimana) e si avvicina la soglia per la zona gialla (fissata a 50 nuovi contagiati ogni centomila abitanti, con Lazio, Sardegna, Sicilia e Veneto già oltre).

Il Green pass esteso, in dirittura d’arrivo, stabilirà le restrizioni (nei locali pubblici, nell’accesso a spettacoli e palestre, per esempio), che comunque non colpiranno i vaccinati con due dosi (ormai oltre il 50% in Italia, un cittadino su due sopra i 12 anni).

Si andrà in zona gialla se l’occupazione delle terapie intensive sarà superiore al 5% dei posti letto a disposizione e se quella dei reparti ordinari supererà il 10%.











Dall’incrocio dei dati odierni dei tamponi molecolari, il tasso di positività, cioè il rapporto tra tamponi lavorati e positivi riscontrati scende a 3.17%, ieri che era a 3.25%.

L’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi riporta che nella giornata di ieri sono stati lavorati solo 9.192 tamponi molecolari. Ad essere individuati 292 nuovi positivi. Tutti numeri relativi esclusivamente ai test molecolari.

Indicato, anche se comunque nel computo del tasso di positività sono sostanzialmente inutili e servono solo a falsare i dato nazionale, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, che oggi sono 6.522, come sempre senza riportare alcun positivo e come sempre impropriamente sommati ai molecolari nella tabella nazionale.









I responsabili della compilazione della famosa tabella del Ministero della Salute, come ormai è “errata” consuetudine, continuano a sommare i tamponi molecolari a quelli antigenici rapidi. Dato che non è possibile sommare i positivi riscontrati con entrambi i test, quelli antigenici non sono mai dichiarati, i valori sono ovviamente anomali.

Anche oggi quindi numeri assolutamente incomprensibili: 15.714 i tamponi considerati. La somma ottenuta, è chiaramente impropria, anche se oggi molto simile a quella regionale per cui anche per il Ministero oggi la Campania è con un tasso di positività del 1.85%.

I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Domenica 11 luglio – 3,99% – 69 contagiati

Lunedì 12 luglio – 1,89% – 136 contagiati

Martedì 13 luglio – 2,12% – 188 contagiati

Mercoledì 14 luglio – 2,72% – 234 contagiati

Giovedì 15 luglio – 2,78% – 204 contagiati

Venerdì 16 luglio – 3,09% – 238 contagiati

Sabato 17 luglio – 3,52% – 244 contagiati

Domenica 18 luglio – 6,57% – 151 contagiati

Lunedì 19 luglio – 3,25% – 233 contagiati

Martedì 20 luglio – 3,17% – 292 contagiati







Negli ospedali regionali stabile il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva e la disponibilità dei posti letto resta a 643 sui 656 dell’intera rete ospedaliera. La percentuale di occupazione dei posti in rianimazione è di 1,98%.

Cala il numero dei degenti nei reparti ospedalieri dedicati al Covid. La riserva di posti letto oggi è di 2.985 sui 3.160 disponibili in ambito regionale, sommando strutture pubbliche e private convenzionate. La percentuale di occupazione è del 5.53%.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 427.906 da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti arriva a 5.536.830.

I guariti registrati nel report quotidiano sono 128 e salgono in totale a 412.817.

Un solo decesso registrato nelle ultime 48 ore. Il numero totale dei morti per il coronavirus in Campania sale a 7.567 dall’inizio dell’epidemia.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 175, rispetto a ieri 9 in meno. Nelle terapie intensive il numero resta stabile a 13 ricoverati.

Il numero delle persone attualmente positive sale e quindi oggi sono 7.522 (+163), anche il numero delle persone in isolamento domiciliare è in aumento, oggi risulta essere di 7.334 (+172).

Questi i dati del contagio provincia per provincia: