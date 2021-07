Calano i tamponi effettuati e aumentano i positivi riscontrati, risultato: aumento del tasso si positività che sale di un punto percentuale e ritorna sopra il quattro per cento.

Fortunatamente all’aumento dei positivi non corrisponde un aumento delle ospedalizzazioni che in Campania resta sostanzialmente stabile con poche unità in più. Quindi praticamente tutti i nuovi contagiati non presentano sintomi tali da richiedere il ricovero ospedaliero.









Green pass in vigore dal 5 agosto

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto legge Covid.

Sarà una misura che permetterà di essere ancora più sereni e dare ancora più possibilità di tenere aperte le attività economiche e il rilancio dell’economia. Il Green pass dal 5 agosto servirà per accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti. Il certificato verde non sarà invece necessario per consumare al bancone, anche se al chiuso. Si protrà accedere a cinema e teatri e in palestra e musei. Le discoteche resteranno chiuse.



Non sarà necessario avere il Green Pass per gli spostamenti con i mezzi pubblici, una ulteriore scelta che sarà fatta, magari, da settembre.

Prevalente per il passaggio nelle fasce di colore la situazione dell’ospedalizzazione. Si andrà in zona gialla se l’occupazione delle terapie intensive sarà superiore al 10% dei posti letto a disposizione e se quella dei reparti ordinari supererà il 15%.

Terapie intensive al 20% e al 30% per le aree mediche per passare in arancione e rispettivamente al 30 e al 40% per entrare in zona rossa. Sono questi i parametri per il cambio di colore delle regioni messi a punto in Cabina di regia.









Dall’incrocio dei dati odierni dei tamponi molecolari, il tasso di positività, cioè il rapporto tra tamponi lavorati e positivi riscontrati sale, e di tanto, a 4.17%, ieri che era a 3.17%.

L’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi riporta che nella giornata di ieri sono stati lavorati solo 8.430 tamponi molecolari. Ad essere individuati 352 nuovi positivi. Tutti numeri relativi esclusivamente ai test molecolari.

Indicato, anche se comunque nel computo del tasso di positività sono sostanzialmente inutili e servono solo a falsare i dato nazionale, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, che oggi sono 6.360, come sempre senza riportare alcun positivo e come sempre impropriamente sommati ai molecolari nella tabella nazionale.









I responsabili della compilazione della famosa tabella del Ministero della Salute, come ormai è “errata” consuetudine, continuano a sommare i tamponi molecolari a quelli antigenici rapidi. Dato che non è possibile sommare i positivi riscontrati con entrambi i test, quelli antigenici non sono mai dichiarati, i valori sono ovviamente anomali.

Anche oggi quindi numeri assolutamente incomprensibili: 14.790 i tamponi considerati. La somma ottenuta, è chiaramente impropria, anche se oggi molto simile a quella regionale per cui anche per il Ministero oggi la Campania è con un tasso di positività del 2.37%.

I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Lunedì 12 luglio – 1,89% – 136 contagiati

Martedì 13 luglio – 2,12% – 188 contagiati

Mercoledì 14 luglio – 2,72% – 234 contagiati

Giovedì 15 luglio – 2,78% – 204 contagiati

Venerdì 16 luglio – 3,09% – 238 contagiati

Sabato 17 luglio – 3,52% – 244 contagiati

Domenica 18 luglio – 6,57% – 151 contagiati

Lunedì 19 luglio – 3,25% – 233 contagiati

Martedì 20 luglio – 3,17% – 292 contagiati

Mercoledì 21 luglio – 4,17% – 352 contagiati





Negli ospedali regionali praticamente stabile il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva e la disponibilità dei posti letto resta a 644 sui 656 dell’intera rete ospedaliera. La percentuale di occupazione dei posti in rianimazione è di 1,82%.

aumenta il numero dei degenti nei reparti ospedalieri dedicati al Covid. La riserva di posti letto oggi è di 2.976 sui 3.160 disponibili in ambito regionale, sommando strutture pubbliche e private convenzionate. La percentuale di occupazione è del 5.82%.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 428.258 da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti arriva a 5.551.620.

I guariti registrati nel report quotidiano sono 157 e salgono in totale a 412.974.

Sono 4 i deceduti, uno registrato nelle ultime 48 ore, mentre tre sono quelli registrati ieri ma avvenuti nei giorni scorsi. Il numero totale dei morti per il coronavirus in Campania sale a 7.571 dall’inizio dell’epidemia.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 184, rispetto a ieri 9 in più. Nelle terapie intensive il numero scende di uno e sono 12 i ricoverati.

Il numero delle persone attualmente positive sale e quindi oggi sono 7.713 (+191), anche il numero delle persone in isolamento domiciliare è in aumento, oggi risulta essere di 7.517 (+183).

Questi i dati del contagio provincia per provincia: