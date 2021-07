L’Amministrazione Comunale di Mariglianella guidata dal Sindaco Dott. Arcangelo Russo, avente come Vicesindaco e delegato allo Sport e Spettacolo l’Assessore Felice Porcaro, ha promosso un grande evento, “Finale Regionale di Miss Italia” che si terrà Sabato 24 luglio 2021, a partire dalle ore 20.30, nell’Area retrostante la storica Scuola Elementare di Via Materdomini dell’Istituto Comprensivo “Giosuè Carducci” nell’ambito delle attività comunali di animazione socioculturale dell’Estate 2021.







Come promesso nella tappa provinciale effettuata con successo a Mariglianella nell’anno 2019, gli Amministratori Comunali hanno mantenuto la parola portando a Mariglianella la Finale Regionale di “Miss Italia by Patrizia Mirigliani” in sintonia organizzativa con l’Agente esclusivista per la Regione Campania, Antonio Contaldo ed il brillante collaboratore Franco Amodeo.

Biglietti gratuiti disponibili presso la Sede Comunale in Via Parrocchia 48. L’evento pubblico di sabato 24 luglio 2021, ore 20:30 presso l’Area retrostante della Scuola Elementare di Via Materdomini a Mariglianella è stato organizzato nel pieno rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie anti Covid-19.