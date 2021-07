Lo scorso 20 luglio i poliziotti della Squadra Mobile hanno eseguito due decreti di fermo emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli rispettivamente nei confronti di Luigi FRENNA, 19enne napoletano con precedenti di polizia, e di un 16enne napoletano in quanto gravemente indiziati di rapina aggravata perpetrata nella tarda serata del 17 luglio in via Salvator Rosa in danno di due donne che viaggiavano a bordo di uno scooter.







Nell’occasione due uomini travisati e armati di pistola, anch’essi a bordo di un motociclo, si sono affiancati allo scooter delle vittime strattonando la conducente la quale aveva perso il controllo del mezzo rovinando sul manto stradale.

La passeggera, trasportata d’urgenza all’Ospedale Cardarelli, era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico ed attualmente è ricoverata in prognosi riservata.







Le indagini, condotte attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, gli accertamenti sulle targhe rilevate e le escussioni testimoniali, hanno consentito di risalire ai presunti responsabili, nonché di rinvenire e sequestrare il veicolo e l’arma (rivelatasi una pistola replica priva di tappo rosso) utilizzati per commettere il delitto.

Al termine delle formalità di rito, FRENNA ed il minore sono stati rispettivamente associati alla Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale ed al Centro di Prima Accoglienza di Napoli-Colli Aminei ove, all’esito del giudizio di convalida, è stata disposta la custodia cautelare in carcere.