Arriva la prima medaglia per gli italiani alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si tratta della medaglia d’argento nella sciabola individuale maschile ottenuta da Luigi Samele.

Una gioia che fa esultare gli italiani e che regala un grande riconoscimento agli atleti italiani dopo ben 9 anni.







L’azzurro che compirà 34 anni domani, visibilmente emozionato per una vittoria a lungo desiderata ed agognata ha dichiarato : “Mi sono fatto un bellissimo regalo, deve ancora passarmi l’incazzatura per la sconfitta ma sono felice, anche se non riesco ancora a realizzare”.

Lo sciabolatore azzurro è caduto in finale per 15 a 7, sotto i colpi dell’ungherese Aron Szilagyi, campione olimpico a Londra nel 2012 e nel 2016 a Rio.







“Il secondo posto è meglio del terzo – ha continuato Samele – peccato perché sono ancora arrabbiato per la finale, lui ha tirato molto bene, io ho provato a cambiare, non me lo ha permesso. Se me lo avessero detto ieri avrei firmato. Ora mi prendo una piccola pausa questa sera – ha aggiunto – poi domani mi godo il compleanno mezza giornata e poi va subito preparata una gara a squadre che è importantissima e a cui teniamo e crediamo tutti. I miei compagni sono pronti e forti, vogliamo farci valere”.