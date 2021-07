“La cultura non si ferma. La vaccinazione potrà ridare a tutti la libertà . L’Estate a Somma Vesuviana sarà all’insegna proprio degli eventi culturali. Abbiamo dato il via al teatro itinerante. Ieri sera davvero un grande successo per la Compagnia teatrale de “I Vagabondi” che ha portato in scena uno spettacolo inedito dedicato al tema della violenza sulle donne, al tema dell’amore e della malattia che non è amore. Uno spettacolo davvero molto bello, inedito e dal titolo “Il cuore di una rosa”.

Il Chiostro Francescano di Santa Maria del Pozzo ha fatto da scenografia all’evento teatrale che ha attirato l’attenzione di molti cittadini”. Lo ha affermato Rosalinda Perna, Assessore ai Beni Culturali del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.







“Dunque teatro itinerante con palcoscenico il paese ed i suoi monumenti culturali – ha continuato l’Assessore ai Beni Culturali della Giunta guidata dal sindaco Salvatore Di Sarno – e vorrei ringraziare la Compagnia Teatrale che ha scelto Somma Vesuviana per numerosi inediti ed eventi fino ad Ottobre.

Abbiamo numerose eccellenze anche in questo settore. Alcuni attori della Compagnia che abbiamo visto all’opera questa sera , rappresenteranno l’Italia al Festival Europeo di Performer in Arti Sceniche”.