Un’emozione grandissima ed una soddisfazione senza eguali hanno siglato la vittoria di Vito Dell’Aquila, giovane ventenne salentino, che ha agguantato, nel Taekwondo, la prima medaglia d’oro italiana di Tokyo 2020 per la categoria 58kg.







L’atleta azzurro cresciuto e maturato nella scuola di Mesagne, in Puglia, ha ottenuto il meritato risultato al termine di una sfida molto combattuta. Dopo un primo round conclusosi in svantaggio, il giovane pugliese ha dimostrato carattere e rimontando con determinazione non solo si è portato in vantaggio, ma ha anche superato il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi, sancendo la sua vittoria e la prima medaglia d’oro per l’Italia ai Giochi.









Emozionatissimo, Vito ha dedicato la sua vittoria al nonno scomparso da poco, e ha dichiarato: “Sono certo che mi stava guardando da lassù”.

L’atleta azzurro ha anche colto l’occasione per invitare tutti a seguire il suo esempio: “Mi sono vaccinato per venire qui a prendermi un oro olimpico – ha affermato – Fatelo tutti”.