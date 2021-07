Mattinata nera sulla strada statale 162Dir del Centro Direzionale. Un grave incidente ha sconvolto questa cada domenica di luglio e ha causato, purtroppo, un morto. Nello scontro sono rimaste ferite altre 3 persone.

L'incidente all'altezza del chilometro 8, in direzione di Acerra: nello scontro, che ha coinvolto numerose vetture.







Sul luogo del sinistro si sono recati in breve tempo gli uomini dell’Anas e le forze dell’ordine, le prime per gestire il traffico che rischiava di andare in tilt in brevissimo tempo, mentre i secondi hanno effettuato i rilievi del caso per determinare l’esatta dinamica dell’incidente, che risulta ancora poco chiara.

Per consentire i rilievi e la rimozione delle auto coinvolte, il traffico è stato deviato su viabilità locale, con inevitabile rallentamenti e non pochi disagi per la circolazione automobilistica.