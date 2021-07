Dopo il successo di “Chagall”, è in radio e disponibile in digitale “I SOGNI NELLE TASCHE”, il nuovo brano di SILVIA SALEMI che, con un occhio sempre rivolto alle sonorità attuali, non rinuncia mai alla profondità tipica del cantautorato. È online il video del brano visibile al seguente link: https://youtu.be/0NajIPE4XoE.

Pubblicato dall’etichetta Dischi Dei Sognatori e distribuito da Artist First, “I Sogni Nelle Tasche”, scritto da Silvia Salemi insieme a Marco Masini, Barbara Montecucco, Valerio Carboni e Marco Rettani e prodotto da Francesco Tosoni, è una ballad che racconta di un percorso interiore che porta ad affrontare le proprie paure e trovare il coraggio per vivere a pieno la vita inseguendo i sogni.







«“I Sogni Nelle Tasche” è il percorso di vita, un passo dopo l’altro, in cui piano piano si porta alla luce la parte migliore di ognuno di noi – dichiara Silvia Salemi – Nella vita serve coraggio. “I sogni nelle tasche” non sono zavorre, ma al contrario, sono la voglia di leggerezza, la voglia di liberarsi dalle paure per vivere il domani con più consapevolezza, liberandoci delle parti più buie che abbiamo dentro di noi. A volte siamo noi a crearci degli ostacoli, a buttarci giù da soli. Ma per una volta abbiamo pensato di avere nelle tasche non dei pesi, ma dei sogni. “I Sogni Nelle Tasche” è questo: un inno alla consapevolezza».

In merito al videoclip, prodotto da Roll In Production per la regia di Francesco Ferri Faggioli, Silvia Salemi dichiara «La cifra di questo video, che mi ha colpito nel racconto del regista, va in continuità con le scelte fatte nei miei ultimi video. Nessun effetto speciale, nessun artificio. Si punta tutto sulla qualità dell’immagine, sulla parte eterea della canzone e dell’artista. La leggerezza che diventa eleganza. Linee pulite, immagini chiare, vestiti semplici ma eleganti. Più le cose sono scarne più è difficile raggiungere il risultato. Un plauso al regista e a tutta la squadra che ha saputo rendere tutto il più lineare possibile, raccontando una storia puntando solo sull’espressione di chi canta».







Silvia Salemi è una cantautrice, conduttrice televisiva e radiofonica e scrittrice italiana. Nel 1995 vince il Festival di Castrocaro con il brano “Con questo sentimento” e da quel momento non si ferma più, partecipando, prima nella sezione Nuove Proposte e poi da Big, a quattro edizioni del Festival di Sanremo dove nel 1997 viene premiata dalla critica, e al Festivalbar del 1998. Alla carriera di cantautrice affianca un percorso da conduttrice radiofonica su Rai Radio 2, percorso ormai consolidato che la vede quotidianamente ai microfoni di Rai Isoradio Rai Radio 2. Dopo una pausa dalla musica, torna sulle scene discografiche nel 2017 e contemporaneamente pubblica il suo primo romanzo autobiografico, “La voce nel cassetto”. Nel 2017 è alla conduzione di “Piccole luci” su Rete 4 e conduce la rubrica “A casa di Silvia” all’interno del programma “La vita in diretta Estate” su Rai 1. Nel 2019 è a teatro con Giuseppe Zeno con “Non si uccidono così anche i cavalli” e partecipa ad “Ora o mai più”, la trasmissione di Rai 1 condotta da Amadeus dove presenta il singolo “Era Digitale”. A settembre 2020 pubblica il singolo “Chagall”.