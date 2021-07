Dimezzato il tasso di positività Covid, oggi al 3,22%. In Campania 5 morti e 236 contagiati

Praticamente dimezzata la percentuale del tasso di positività in Campania che ieri sfiorava il sei per cento e oggi è appena sopra il tre.

Risultano comunque tanti i nuovi positivi, oltre duecento e si registrano ancora morti nelle ultime 48ore e nei giorni precedenti.

Negli ospedali campani resta comunque basso il tasso di occupazione di posti letto con addirittura una lieve diminuzione dei degenti in terapia intensiva a causa del Covid.









Sul tavolo c’è l’ipotesi del vaccino obbligatorio per i docenti. Un decreto è atteso entro la fine della settimana, mentre il Governatore campano avverte: se vogliamo arrivare in tranquillità al nuovo anno scolastico noi dobbiamo vaccinare l’80% della popolazione studentesca. Gli istituti con pochi immunizzati continueranno con la didattica a distanza.

“Che sia chiaro a tutti – ha dichiarato De Luca – se non ci sono le condizioni di sicurezza le scuole non aprono in presenza. Si devono vaccinare. Non è un obbligo perché questo lo decide il governo nazionale. Se abbiamo in un istituto scolastico solo il 10% dei ragazzi vaccinati si fa la scuola a distanza, non c’è niente da fare. Non possiamo creare i focolai con le nostre mani”.

Dall’incrocio dei dati odierni dei tamponi molecolari, il tasso di positività, cioè il rapporto tra tamponi lavorati e positivi riscontrati cala drasticamente e si ferma a 3.22%, ieri era a 5.98%.

L’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi riporta che nella giornata di ieri sono stati lavorati 7.330 tamponi molecolari. Tra questi sono stati riscontrati 236 nuovi positivi. Tutti numeri relativi esclusivamente ai test molecolari.

Indicato, anche se comunque nel computo del tasso di positività sono sostanzialmente inutili e servono solo a falsare i dato nazionale, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, che oggi sono 7.956, come sempre senza riportare alcun positivo e come sempre impropriamente sommati ai molecolari nella tabella nazionale.









I responsabili della compilazione della famosa tabella del Ministero della Salute, come ormai è “errata” consuetudine, continuano a sommare i tamponi molecolari a quelli antigenici rapidi. Dato che non è possibile sommare i positivi riscontrati con entrambi i test, quelli antigenici non sono mai dichiarati, i valori sono ovviamente anomali.

Anche oggi quindi numeri assolutamente incomprensibili: 15.286 i tamponi considerati. La somma ottenuta, è chiaramente impropria, anche se oggi molto simile a quella regionale per cui anche per il Ministero oggi la Campania è con un tasso di positività del 3.26%.

I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Sabato 17 luglio – 3,52% – 244 contagiati

Domenica 18 luglio – 6,57% – 151 contagiati

Lunedì 19 luglio – 3,25% – 233 contagiati

Martedì 20 luglio – 3,17% – 292 contagiati

Mercoledì 21 luglio – 4,17% – 352 contagiati

Giovedì 22 luglio – 3,58% – 261 contagiati

Venerdì 23 luglio – 4,26% – 341 contagiati

Sabato 24 luglio – 5,05% – 301 contaggiati

Domenica 25 luglio – 5,98% – 115 contagiati

Lunedì 26 luglio – 3,22% – 236 contagiati





Negli ospedali regionali praticamente stabile, uno in più, il numero dei ricoverati e i posti letto occupati in terapia intensiva sale a 646 sui 656 dell’intera rete ospedaliera. La percentuale di occupazione dei posti letto in Campania è del 1,52%. Numeri ben lontani da quel 10% che porterebbero la regione in giallo.

Resta immutato rispetto al giorno precedente il numero dei degenti nei reparti ospedalieri dedicati al Covid. La riserva di posti letto resta di 2.972 sui 3.160 disponibili in ambito regionale, sommando strutture pubbliche e private convenzionate. La percentuale di occupazione dei posti letto 5.94%, anche in questo caso lontano dal rischio giallo al 15%.

Per quel che riguarda il tasso di incidenza di positivi ogni 100mila abitanti calcolati nell’arco di una settimana la Campania dovrebbe essere, ad oggi, non molto sopra 30. Secondo i nuovi parametri il passaggio in zona gialla si avrebbe con 50 casi. Il tutto sempre abbinato con le percentuali di occupazione dei posti letto, che in Campania è effettivamente bassa.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 429.512 da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti arriva a 5.611.765.

I guariti registrati nel report quotidiano sono 203 e salgono in totale a 413.661.

Sono 5 oggi le persone decedute causa Covid, di queste quattro nelle ultime 48 ore e uno nei giorni precedenti. Il numero totale dei morti per il coronavirus in Campania resta a 7.585 dall’inizio dell’epidemia.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi restano 188, stabile rispetto alle 24 ore precedenti. Nelle terapie intensive il numero dei degenti scende a 10, due in meno rispetto a ieri e con un ingresso nell’ultima giornata.

Il numero delle persone attualmente positive oggi è di 8.266 (+28), anche il numero delle persone in isolamento domiciliare oggi risulta essere di 8.068 (+18).

Questi i dati del contagio provincia per provincia: