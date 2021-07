Attivano tre nuovi calciatori per le Vespe e comincia a prendere forma la Juve Stabia stagione 2021-2022. A raggiungere la squadra il centrocampista Altobelli, il difensore Cinaglia e l’attaccante Gomez.







In mezzo al campo Daniele Altobelli, classe ’93, nato a Terracina (LT), è cresciuto calcisticamente nel Frosinone e ha vestito, tra le altre, le maglie dell’Ascoli, della Pro Vercelli, della Salernitana, della Ternana, della Feralpisalò, del Catanzaro e dell’Arezzo. Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono felice di essere arrivato a Castellammare di Stabia. Orgoglioso di giocare per un grande club come la Juve Stabia”.

Il secondo acquisto gialloblu è il difensore Davide Cinaglia, classe ’94, nato a Roma. Cresciuto calcisticamente nella Roma, ha vestito, tra le altre, le maglie del Torino, della Feralpisalò, dell’Ascoli, della Cremonese, del Novara e del Gubbio. “La piazza di Castellammare di Stabia è straordinaria, non vedo l’ora di giocare al Menti con i tifosi. Sono molto motivato e ho tanta voglia di fare bene”, queste le sue prime dichiarazioni.







A rafforzare la linea offensiva è arrivato a Castellammare di Stabia l’argentino Victor Walker Varas Gomez, classe ’94. Il calciatore, nato a Santa Fe, appunto in Argentina, ha vestito, tra le altre, le maglie del Morolo, del Pomezia, del Forlì e del Formia. Anche la nuova punta stabiese si è detto felice di essere arrivato in una piazza così importante come quella di Castellammare e ha aggiunto: “Sono carico e ho tanta voglia di mettermi a disposizione del mister e dei compagni”.