Kart: un altro ottimo risultato per Andrea Saccà

“Un grande risultato per un piccolo grande campioncino che migliora ogni volta che scende in pista"

Il giovanissimo Andrea Saccà, iscritto al Campionato ACI Sport Club Lazio, ha iniziato a correre con il kart a gennaio 2021 con il Team Turriziani Racing di Frosinone.

Nella gara di debutto è arrivato secondo, poi ha alternato secondi e terzi posti, gli manca ancora il gradino più alto del podio ma non è distante da raggiungerlo.

Nella classifica generale Andrea è secondo e manca solo una gara alla fine del Campionato, prevista per i primi di settembre.

Nel weekend del 24 e 25 luglio, sulla pista LA MOLA di Rieti, Andrea ha portato a casa un altro bel risultato: secondo posto in qualifica a soli 15 millesimi dalla pole position, in Gara 1 un contatto con un altro pilota ha compromesso la gara, sceso in ultima posizione è risalito chiudendo al terzo posto. Gara 2 ha chiuso in seconda posizione.

“Un grande risultato per un piccolo grande campioncino che migliora ogni volta che scende in pista. Speriamo raggiunga presto il risultato che tanto desidera, arrivare primo e alzare la coppa!”, le parole del papà.