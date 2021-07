“La #protezionecivile della #RegioneCampania ha emanato un avviso di criticità per rischio #Meteo da #ondatedicalore.

A partire dalle 8 di oggi, martedì 27 luglio e fino alle 20 di giovedì 29 luglio nei comuni del territorio regionale classificati a rischio moderato ed elevato si prevedono temperature al di sopra dei valori medi stagionali di 7-8 gradi e un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero e sulle zone pianeggianti, potrà superare anche il 60-70%, in condizioni di scarsa ventilazione.







Chiediamo alla popolazione di non esporsi al sole e soprattutto di non praticare attività sportive nelle ore piu’ calde. E’ fondamentale porre particolare attenzione ai cardiopatici, agli anziani, ai bambini, ai soggetti a rischio. Ho firmato l’ordinanza con la quale dispongo e chiedo ai cittadini di evitare incontri, riunioni all’aria aperta soprattutto durante le ore piu’ calde. Nella stessa ordinanza si chiede ai cittadini di bagnarsi frequentemente per ridurre la temperatura corporea, di schermare i vetri delle finestre con persiane, veneziane o tende per evitare il riscaldamento degli ambienti interni, di bere molta acqua anche in assenza di stimolo di sete e soprattutto il riferimento è agli anziani, di evitare bevande alcoliche ma di consumare pasti leggeri, mangiare frutta e verdura fresche, di indossare vestiti leggeri e comodi in fibre naturali, in quanto gli abiti in fibre sintetiche impediscono la traspirazione e quindi la dispersione di calore. Si chiede a tutti i cittadini di accertarsi delle condizioni di salute di parenti, vicini e amici che vivono soli e offrire aiuto ai bisognosi. Inoltre chiedo ai cittadini di soggiornare anche se per alcune ore in luoghi climatizzati per ridurre l’esposizione alle alte temperature”.

Lo ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.