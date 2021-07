Passo dopo passo continua a salire il tasso di positività Covid in Campania. Aumentano anche i positivi riscontrati che oggi sono ad un tiro di scoppio dai quattrocento.

Anche oggi, fortunatamente, nessun decesso. Aumenta leggermente il numero dei degenti in nel reparto di Rianimazione, mentre scende il numero dei ricoveri nei reparti Covid.









Nella mappa del contagio in Europa misurata dall’Ecdc (Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie) peggiora la situazione del Covid in Italia. Oggi la Campania in giallo, mentre Sicilia e Sardegna passano in rosso. Un cambiamento da tenere sott’occhio, visto che la cartina viene usata da molti Paesi come bussola per le restrizioni di viaggio. Resta in giallo, invece, gran parte del resto della Penisola. In verde Piemonte, Vale d’Aosta, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. La settimana scorsa solo 4 regioni erano in giallo.

In 40 province italiane l’incidenza dei casi è oltre i 50 ogni 100mila abitanti.

Intanto il Governo si prepara a completare il decreto sul Green pass prima di Ferragosto, quando si deciderà l’eventuale obbligo sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza. Quanto alla scuola, il confronto è aperto.

Dall’incrocio dei dati odierni dei tamponi molecolari, il tasso di positività, cioè il rapporto tra tamponi lavorati e positivi riscontrati torna a salire e si ferma a 4,72%, ieri era a 4%.

L’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi riporta che nella giornata di ieri sono stati lavorati 8.042 tamponi molecolari. Tra questi sono stati riscontrati 380 nuovi positivi. Tutti numeri relativi esclusivamente ai test molecolari.

Indicato, anche se comunque nel computo del tasso di positività sono sostanzialmente inutili e servono solo a falsare i dato nazionale, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, che oggi sono 6.936, come sempre senza riportare alcun positivo e come sempre impropriamente sommati ai molecolari nella tabella nazionale.









I responsabili della compilazione della famosa tabella del Ministero della Salute, come ormai è “errata” consuetudine, continuano a sommare i tamponi molecolari a quelli antigenici rapidi. Dato che non è possibile sommare i positivi riscontrati con entrambi i test, quelli antigenici non sono mai dichiarati, i valori sono ovviamente anomali.

Anche oggi quindi numeri assolutamente incomprensibili: 14.978 i tamponi considerati. La somma ottenuta, è chiaramente impropria, anche se oggi molto simile a quella regionale per cui anche per il Ministero oggi la Campania è con un tasso di positività del 2.53%.

I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Domenica 18 luglio – 6,57% – 151 contagiati

Lunedì 19 luglio – 3,25% – 233 contagiati

Martedì 20 luglio – 3,17% – 292 contagiati

Mercoledì 21 luglio – 4,17% – 352 contagiati

Giovedì 22 luglio – 3,58% – 261 contagiati

Venerdì 23 luglio – 4,26% – 341 contagiati

Sabato 24 luglio – 5,05% – 301 contaggiati

Domenica 25 luglio – 5,98% – 115 contagiati

Lunedì 26 luglio – 3,22% – 236 contagiati

Martedì 27 luglio – 4% – 345 contagiati





Negli ospedali regionali sale il numero dei ricoverati e i posti letto occupati in terapia intensiva sale a 645 sui 656 dell’intera rete ospedaliera.

Cala il numero dei degenti nei reparti ospedalieri dedicati al Covid. La riserva di posti letto resta di 2.977 sui 3.160 disponibili in ambito regionale, sommando strutture pubbliche e private convenzionate.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 430.237 da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti arriva a 5.642.545.

I guariti registrati nel report quotidiano sono 252 e salgono in totale a 414.132.

Zero deceduti causa Covid nel report regionale quotidiano. Il numero totale dei morti per il coronavirus in Campania resta di 7.585 dall’inizio dell’epidemia.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 183, rispetto a ieri 5 in meno. Nelle terapie intensive il numero dei degenti sale a 11, due in più rispetto a ieri e con due ingressi nell’ultima giornata.

Il numero delle persone attualmente positive oggi è di 8.520 (+128), anche il numero delle persone in isolamento domiciliare oggi risulta essere di 8.326 (+131).

Questi i dati del contagio provincia per provincia: