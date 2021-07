Cava Experience: un’opportunità formativa e lavorativa al sud

Cava Experience è una delle tante opportunità formative e lavorative del sud per 40 giovani che va a valorizzare il meglio dell‘offerta turistica di Cava de’ Tirreni e dintorni, puntando su esperienze, luoghi e attività che rispettano il territorio e chi lo vive, e con il progetto “Cava Experience” promosso dalla Coop. Sociale Cava Felix e Legambiente “Terra Metelliana”, la città è riuscito a dare forma a quest’ ambito di interesse.

Un’opportunità per 40 giovani

Il nuovo Centro di Informazioni Turistiche “Cava Experience”, nato da un progetto presentato dalla Coop. Sociale “Cava Felix” e da Legambiente “Terra Metelliana”, con il partenariato del Comune di Cava de’ Tirreni, e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, nell’ambito del Piano di Azione e Coesione – Avviso “Giovani per i Beni Pubblici”, ha dato il via alla prima opportunità di formazione e inserimento lavorativo attraverso una selezione di 40 giovani under 35 anni. L’offerta verte in una candidatura (entro il 28 luglio) seguendo la procedura indicata nell’avviso che è scaricabile dal sito www.experiencehub.org, per prendere parte ad un percorso formativo professionalizzante per il quale è previsto anche un rimborso economico, e a 4 mesi di esperienza presso aziende locali.

Il Centro di Informazioni Turistiche Cava Experience, inoltre è arricchito con un servizio di bike-sharing gratuito per cittadini e turisti, attività formative e laboratoriali rivolte ai giovani, esperienze di lavoro in aziende locali, individuate con Confindustria, e un’area espositiva in allestimento con le eccellenze agroalimentari locali.

Il centro, aperto dal lunedì al venerdì, offre assistenza e informazioni utili ai turisti e ai cittadini, con indicazioni sui opportunità di soggiorno, i trasporti pubblici e privati, la ristorazione, gli eventi e sulle esperienze per vivere in maniera sostenibile le bellezze della città e dei luoghi di interesse vicini, e grazie al personale della Coop. Sociale “Cava Felix”, il turismo è reso accessibile anche alle persone con disabilità, ai quali sono riservati anche una serie di laboratori specifici a loro dedicati.

Emiliano Sergio afferma “Iniziamo a vedere i risultati di un grande lavoro sul territorio che, ogni giorno, facciamo da anni. Al contempo, siamo riusciti ad arrivare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ma senza perdere il “contatto” con il territorio, implementando una fortissima e dinamica sinergia non solo con partner locali del Terzo Settore ed il Comune, ma anche con aziende private, innovative e produttive, come la Lenus Media, sempre attenta a sostenere il sociale e pronto a rendere sempre più possibili i migliori progetti sociali”

Una straordinaria opportunità di rilancio del territorio di Cava de’ Tirreni, delle sue attività ricettive e dei servizi turistici che offre la cittadina metelliana, crocevia tra le tante meraviglie che la circondano, come la Costiera Amalfitana, Pompei, Paestum e le bellezze naturalistiche del Cilento, alimentata anche grazie alla partnership con l’agenzia di comunicazione Lenus Media, la quale consentirà un’ancora più ampia diffusione delle iniziative del partenariato di progetto.

Emanuele Pisapia, direttore di Lenus Media: “Nell’ultimo triennio, Lenus Media, ha delineato una particolare expertise nell’ambito turistico e della valorizzazione dei beni culturali con collaborazioni ed iniziative legate alla promozione territoriale, partnership commerciali e progetti di consulenza: collaborare con Cava Experience è un’attività imprescindibile per supportare quelle iniziative che vogliono creare un forte impatto sul nostro territorio. Siamo orgogliosi di essere al fianco di un progetto così ambizioso ed importante.”

Cava Felix – Società Cooperativa sociale Impresa sociale

Cava Felix è ideatrice e promotrice del Progetto “La Rete” sul territorio locale di Cava de’ Tirreni, ricevendo anche il patrocinio del Comune della stessa.

La cooperativa promuove reti sociali sul territorio, progetti d’innovazione culturale e d’inclusione sociale, e per questo motivo ha stretto e firmato Protocolli d’intesa con Enti, Scuole, Associazioni e Cooperative del proprio territorio. Con questo lavoro, la Cooperativa è riuscita ad formare tutte le persone con disabilità nella città in cui opera (circa 3900 persone) ed i suoi progetti hanno sempre un impatto diretto sulla vita di queste persone, non solo su scala locale ma anche regionale. La Cooperativa Cava Felix è anche partner di importanti progetti con le Scuole e gli Istituti formativi locali, nell’ambito del Programma “Scuola Viva” (FSE Regione Campania) con il progetto “Il Giardino dei Saperi” del ProfAgri, nei programmi “PON” ed “Ambienti digitali per l’Apprendimento” con vari Istituti scolastici, realizzando attività con studenti e docenti d’inclusione sociale, di educazione alla cittadinanza attiva, alla legalità, al Turismo responsabile e di orientamento post-scolastico e post-universitario. È ideatore ed organizzatore del “Cavathlon – Lo Sport è di tutti”, un Esperto sportivo che in pochi anni è diventato un punto di riferimento per lo “Sport come strumento d’inclusione sociale”, a livello regionale, ottenendo, oltre al patrocinio morale del Comune di Cava de’ Tirreni ed a partnership sportive ed associative locali e regionali, anche il patrocinio del Comitato Paralimpico Regionale. Inoltre, è partner degli importanti progetti “Peri-feli-città” (finanziato dall’Impresa sociale Con i Bambini) e “CO.META” (finanziato da Fondazione con il Sud Terre Colte).

Inoltre, Cava Felix stringe periodicamente partenariati con Imprese, Istituti scolastici, oltre che Enti pubblici ed attori del Terzo Settore, per la realizzazione di progetti culturali, sociali e turistici e da poco si è affacciata anche all’Europrogettazione, presentando due Progetti con partnership internazionali in risposta a Call di Istituzioni e Fondazioni europee.

Cava Experience partners: chi è Lenus Media

L’agenzia di comunicazione Lenus Media, nata nel 2008, enfatizza i punti di forza di un progetto attraverso le strategie e le tecnologie più adeguate. Propone e sviluppa progetti di comunicazione digitale su misura, pensati per durare nel tempo, grazie alla solida preparazione tecnica, traducendo le esigenze strategiche del cliente in progetti creativi ed innovativi. Lenus Media sviluppa soluzioni di promozione, online marketing, organizzazione di eventi aziendali e sociali, sviluppo web e piani editoriali per webzine e social network ed opera nel mondo della comunicazione digitale per fornire risultati di business misurabili: visibilità, attrattività, nuovi contatti. Attraverso una comunicazione interattiva si realizza in un’unica struttura produttiva, una vasta offerta creativo-strategica con l’unico scopo di raggiungere gli obiettivi preposti.

Lenus Media è da sempre al centro del dialogo sul rilancio del turismo e dei beni culturali a cui ha dato molto spazio partecipando, realizando e collaborando ad importanti progetti tra cui la valorizzazione dell’agricoltura tradizionale del Vallo di Diano con il progetto A.gi.RE Agricoltura Innovativa e Resiliente con il Comunità Montana Vallo Diano (2021), la collaborazione con la Fondazione Trianon Viviani per il restyling del portale web del Teatro Trianon Viviani (2020) e con Zetema “Progetto Culture”, società strumentale del Comune di Roma per lo sviluppo del portale Culture Roma. (2020) che racconta l’offerta culturale di Roma.