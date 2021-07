Irma Testa nostro orgoglio: medaglia assicurata! Oro nel canottaggio

Italia al 15° posto nel medagliere. Domani mattina alle ore 6:39 italiane la boxeur oplontina se la vedrà in semifinale contro la Petecio

Tantissime medaglie in casa Italia, eppure il medagliere continua a farci le facce storte: siamo arrivati a quota 20, eppure non riusciamo a schiodarci da quel 15° posto nel medagliere. E il motivo di questa delusione è sempre lo stesso: con sole due medaglie d’oro non si può certo stare.

I 7 argenti e gli 11 bronzi vanno benissimo, ma c’è bisogno di raccogliere medaglie d’oro.







Certo, dobbiamo essere comunque orgogliosi della nostra delegazione, ma quegli argento e quei bronzo in più di una occasione, con un pizzico di fortuna in più sarebbero potuti tingersi del colore più ambito. Diverse volte comunque gli atleti azzurri ci hanno fatto gioire: ovviamente il massimo risultato è l’oro di Rodini e Cesarini nel doppio pesi leggeri del canottaggio femminile. Ma poi c’è anche il bronzo di Burdisso nei 200 stile libero maschile, Oppo e Ruta di bronzo nel doppio pesi leggeri maschile, Lucilla Boari bronzo nel tiro con l’arco.









Merita poi un capitolo a parte la nostra conterranea Irma Testa, l’orgoglio di Torre Annunziata, dove tornerà sicuramente con una medaglia al collo. La boxeur oplontina ha eliminato la russa Vorontsova, l’irlandese Walsh e la canadese Veyre per sbarcare in semifinale contro Nesthy Petecio, proveniente dalle Filippine. Comunque vada, tutti saremo orgogliosi della nostra Irma, che porta in alto il nome di Torre Annunziata, della Campania e dell’Italia stessa con una medaglia: si spera sia oro, ma vanno benissimo anche argento e bronzo.







Domani mattina per chi vuole sostenere la nostra atleta il risveglio è anticipato: si parte alle ore 6:39 italiane, ora di pranzo a Tokyo. E allora si continua a tifare per la delegazione azzurra, sperando di recuperare posizioni nel medagliere. Lo slogan è ancora questo: portare al collo le medaglie d’oro.

Giuseppe Garofalo