L’Agenzia italiana del farmaco ha approvato l’utilizzo del vaccino Spikevax (Moderna) per la fascia di età 12-17 anni.

“La Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell’AIFA – si legge nel comunicato del 28 luglio – ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Spikevax (Moderna) per la fascia di età tra i 12 e i 17 anni, accogliendo pienamente il parere espresso dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA). Secondo la CTS, infatti, i dati disponibili dimostrano l’efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età”.









Troviamo anche la Determina del 26 luglio n. 111/2021, dove appunto all’ Art. 1 “Estensione delle indicazioni terapeutiche” si legge che Spikevax é un vaccino anti COVID-19 a mRNA “indicato per l’immunizzazione attiva per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 12 anni”.

La Determina specifica anche la confezione che é stata autorizzata, quindi: “EU/1/20/1507/001 – A.I.C. n. 049283017/E in base 32: 1GZZY9 – 0,5 ml – dispersione per preparazione iniettabile – uso intramuscolare – flaconcino (vetro) 5 ml (10 dosi da 0,5 ml) – 10 flaconcini multidose (100 dosi)”.







Leggi l’approfondimento sul tema riguardante le miocarditi e pericarditi, che sono state segnalate agli enti che si occupano di farmacovigilanza, non solo per Moderna (siero Spikevax) ma anche per Pfizer (siero Comirnaty): clicca QUI

Andrea Ippolito