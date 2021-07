È quanto emerge dai dati di UNRAE, l’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, relativi al primo semestre del 2021.

Il Tavolo Automotive, tra UNRAE e il Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti, ha evidenziato infatti una tendenza che non può più essere considerata solo di breve periodo.

Tale tendenza è quella che ha visto, già nel periodo antecedente alla diffusione della pandemia, un calo delle immatricolazioni di vetture nuove a fronte di una preferenza, anche dei privati, per la formula del noleggio auto a lungo termine.

Tra le tante cause, è da evidenziare anche la presenza di player seri e affidabili come la storica Rent4you, che si conferma una delle migliori a cui affidarsi in Italia.

Rent4you.it è il portale attraverso il quale è possibile scoprire tutti i vantaggi dell’azienda, che ha maturato grande competenza nel noleggio a lungo termine al punto da riuscire ad offrire un servizio a 360 gradi verso ogni consumatore, imprese o privati che siano.

L’obiettivo principale di andare incontro a tutte le esigenze dei clienti ha fatto sì che siano disponibili numerose alternative, adatte a tutte le tasche e gusti, incontrando un elevato apprezzamento da parte dei consumatori.

In particolare, fiore all’occhiello è l’ampio parco auto che offre numerose possibilità di scelta tra city car, berline, suv, e anche la motorizzazione tra benzina, diesel, gas o metano o, ancora, ibrida o elettrica.

In ultimo, i clienti apprezzano i prezzi concorrenziali e anche questa variabile ha un peso specifico.

Il calo delle vendite auto è infatti del 13,3% rispetto al 2019 pre Covid, mentre la corsa al noleggio a lungo termine avanza del 8,5%.

Tale dinamica è facilmente giustificabile anche dalla presa di coscienza della gente, che in passato riteneva il noleggio a lungo termine un servizio costoso, adatto alle grandi aziende.

Rendendosi conto di come si possa risparmiare semplicemente scegliendo il partner e l’azienda giusta, sempre più persone preferiscono il noleggio a lungo termine.

Se si guarda alle caratteristiche fondamentali di tale servizio, si capisce subito perché sempre più italiani lo preferiscono all’acquisto dell’auto. Si paga un’unica rata fissa mensile a fronte di un pacchetto tutto incluso per una vettura scelta dal cliente in ogni suo elemento.

In altre parole, si può contare sulla comodità di un pagamento che non varia di mese in mese, la presenza di un contratto personalizzabile che si modella sulle richieste e nessun pensiero su costi extra.

Sembra quasi troppo bello da credere, eppure questo sembra essere solo l’inizio. Il futuro del noleggio a lungo termine è segnato e sarà sempre più roseo.