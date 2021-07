L’AIFA ha fatto sapere in un comunicato che esiste il rischio di insorgenza di miocardite e pericardite dopo la vaccinazione con vaccini Covid a mRNA della Pfizer (Comirnaty) e della Moderna (Spikevax).

L’Agenzia italiana del farmaco indirizza al personale medico una sua nota informativa dove troviamo scritto appunto che “dopo la vaccinazione con i Vaccini mRNA anti Covid-19 Comirnaty e Spikevax sono stati osservati casi molto rari di miocardite e pericardite”.

All’interno della stessa nota viene specificato che:

I casi si sono verificati principalmente nei 14 giorni successivi alla vaccinazione, più spesso dopo la seconda dose e nei giovani di sesso maschile. I dati a disposizione suggeriscono che il decorso della miocardite e pericardite dopo la vaccinazione non è diverso da quello della miocardite o della pericardite in generale. Gli operatori sanitari devono prestare attenzione ai segni e ai sintomi di miocardite e pericardite. Gli operatori sanitari devono istruire i soggetti vaccinati a rivolgersi immediatamente al medico qualora dopo la vaccinazione sviluppino sintomi indicativi di miocardite o pericardite, quali dolore toracico, respiro affannoso o palpitazioni.

L’AIFA chiarisce poi che “una correlazione causale tra i vaccini a mRNA anti Covid-19 e miocardite e pericardite sia almeno una ragionevole possibilità”, aggiungendo che “benefici della vaccinazione continuano a essere superiori a qualsiasi rischio”.

Ai medici (Operatori Sanitari) viene poi richiesto, in maniera visibile nel testo ed in aggiunta in un riquadro apposito, di “segnalare tutte le sospette reazioni avverse associate all’uso di Comirnaty e di Spikevax, ricordando di agire in conformità con il sistema nazionale di segnalazione spontanea”, quindi al sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco.

L’Agenzia riporta anche i dati disponibili sulla sicurezza e ricorda che:

“i vaccini a mRNA anti-Covid-19 Comirnaty e Spikevax sono stati approvati nell’Unione Europea (UE), con autorizzazione all’immissione in commercio subordinata a condizioni, per l’immunizzazione attiva per la prevenzione dell’infezione Covid-19 causata dal virus SARSCoV-2 nei soggetti di età pari o superiore a 12 anni (Comirnaty) e nei soggetti di età pari o superiore a 18 anni (Spikevax), rispettivamente; miocardite e pericardite sono state segnalate in associazione ai vaccini a mRNA anti-Covid 19. Il Comitato per la valutazione dei rischi in farmacovigilanza (PRAC) dell’EMA ha valutato tutti i dati disponibili e ha concluso che una correlazione causale tra i vaccini a mRNA anti Covid-19 e miocardite e pericardite sia almeno una ragionevole possibilità. Pertanto, i paragrafi 4.4 (“Speciali avvertenze e precauzioni per l’uso”) e 4.8 (“Effetti indesiderati”) del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto sono stati aggiornati. fino al 31 maggio 2021, nello Spazio Economico Europeo (SEE), si sono verificati 145 casi di miocardite tra i soggetti che hanno ricevuto Comirnaty e 19 casi tra i soggetti che hanno ricevuto Spikevax. Inoltre, si sono verificati 138 casi di pericardite a seguito dell’uso di Comirnaty e 19 casi a seguito dell’uso di Spikevax. si stima che circa 177 milioni di dosi di Comirnaty e 20 milioni di dosi di Spikevax siano state somministrate nello Spazio Economico Europeo fino al 31 maggio 2021″.

Cosa dice l’EMA

Facendo un passo indietro nel tempo vediamo che l’11 giugno l’EMA pubblicava l’aggiornamento sulla valutazione in corso dei casi di miocardite e pericardite relativa appunto ai sieri di Moderna e di Pfizer.

“Il PRAC (comitato per la sicurezza dell’EMA) – leggiamo nell’aggiornamento – ha iniziato la sua revisione ad aprile a seguito di casi di miocardite dopo la vaccinazione con Comirnaty in Israele. La maggior parte di questi casi è stata lieve e si è risolta in pochi giorni. Tali eventi riguardavano principalmente i maschi di età inferiore ai 30 anni, con sintomi che iniziavano per lo più entro alcuni giorni dalla vaccinazione con la seconda dose“.

Il Comitato per la sicurezza dell’EMA (PRAC) specificava, come già abbiamo anticipato sopra, l’esistenza di un “possibile collegamento a casi molto rari di miocardite e pericardite“, inoltre che “miocardite e pericardite possono verificarsi in casi molto rari a seguito della vaccinazione con i vaccini Covid-19 Comirnaty e Spikevax”.

Ricordiamo che Spikevax era precedentemente noto come “Covid-19 Vaccine Moderna“.

Il Comitato dell’EMA, che fa sapere di aver preso in considerazione tutte le evidenze attualmente disponibili, ha quindi fatto inserire la miocardite e la pericardite come nuovi effetti indesiderati nelle “Informazioni sul prodotto“. Ma non basta, perché sono state anche inserite le avvertenze per “sensibilizzare gli operatori sanitari e le persone che assumono questi vaccini”.

La European Medicine Agency aggiunge nel comunicato del 9 luglio, ripreso anche da AIFA: “La miocardite e la pericardite sono malattie infiammatorie cardiache. I sintomi possono variare, ma spesso includono respiro affannoso, battito cardiaco accelerato, che può essere irregolare (palpitazioni), e dolore toracico”.

“La valutazione – scrive l’EMA – ha incluso una revisione approfondita di 145 casi di miocardite segnalati nello spazio economico europeo (EEA) tra le persone che hanno ricevuto Comirnaty e 19 casi tra le persone che hanno ricevuto Spikevax. Il PRAC ha anche esaminato le segnalazioni di 138 casi di pericardite in seguito all’uso di Comirnaty e 19 casi in seguito all’uso di Spikevax. Al 31 maggio 2021, nel EEA sono state somministrate circa 177 milioni di dosi di Comirnaty e 20 milioni di dosi di Spikevax”.

L’Ente europeo spiega anche che i casi si sono verificati “principalmente entro 14 giorni dalla vaccinazione, più spesso dopo la seconda dose e nei giovani adulti di sesso maschile”, ma che in cinque casi verificatisi nel EEA, l’esito è stato fatale. “Queste persone erano di età avanzata o avevano malattie concomitanti”, scrive EMA, che riguardo gli altri due sieri Janssen (Johnson & Johnson) e Vaxzevria (AstraZeneca) invece specifica che “non è stato possibile stabilire alcuna relazione causale tra miocardite o pericardite”, nel frattempo però il Comitato ha richiesto ulteriori dati alle società che commercializzano questi vaccini.

Oltre alle indicazioni date ai sanitari (descritte già sopra quando abbiamo parlato della nota AIFA) l’EMA aggiunge che “gli operatori sanitari devono consultare le linee guida applicabili e/o consultare specialisti (ad es. cardiologi) per diagnosticare e trattare queste condizioni”, poi che i dati disponibili suggeriscono che “il decorso della miocardite e della pericardite dopo la vaccinazione è simile al decorso tipico di queste condizioni, che generalmente migliorano con il riposo o il trattamento”.

L’EMA infine dice che “i benefici di tutti i vaccini Covid-19 autorizzati continuano a superare i rischi, tenuto conto del rischio di malattia Covid-19 e delle complicanze correlate, in quanto le prove scientifiche disponibili dimostrano che tali vaccini riducono i decessi e i ricoveri ospedalieri dovuti a Covid-19”.

Cosa descrive l’EMA nelle “informazioni per il pubblico”

“Casi molto rari di miocardite e pericardite (malattie infiammatorie cardiache) si sono verificati in persone che hanno ricevuto Comirnaty e Spikevax (precedentemente Covid-19 Vaccine Moderna).

La possibilità che si verifichino questi eventi è molto bassa, ma i vaccinati devono essere consapevoli dei sintomi, in modo da poter ricorrere ad un trattamento medico tempestivo per favorire la ripresa ed evitare complicazioni.

È necessario cercare immediatamente assistenza medica se si manifestano i seguenti sintomi dopo la vaccinazione: Respiro affannoso, battito cardiaco accelerato (che può essere irregolare), dolore al petto.

Parli con il suo medico o contatti le autorità sanitarie nazionali competenti per domande sull’uso del vaccino nel suo Paese”.

Cosa scrive l’EMA nelle “informazioni per gli operatori sanitari”

L’Agenzia europea per i medicinali scrive che le informazioni sul prodotto “verranno aggiornate per includere miocardite e pericardite come effetti indesiderati con frequenza sconosciuta”, poi aggiunge tre punti per i sanitari dove si illustra cosa devono fare (in base a questa revisione di casi molto rari di miocardite e pericardite):

“prestare attenzione ai segni e ai sintomi di miocardite e pericardite nelle persone che hanno ricevuto questi vaccini;

comunicare alle persone che ricevono il vaccino che devono cercare immediatamente assistenza medica se hanno i seguenti sintomi indicativi di miocardite e pericardite dopo la vaccinazione: dolore (acuto e persistente) al petto, palpitazioni o respiro affannoso. Le persone con miocardite o pericardite possono richiedere un trattamento specialistico;

consultare le linee guida applicabili e/o consultare specialisti (ad es. cardiologi) per diagnosticare e trattare queste condizioni”.

Andrea Ippolito