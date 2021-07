Givova Scafati: Preso e ceduto in prestito il giovane Tchintcharauli

La dirigenza gialloblù si è assicurata il cartellino di questo giovane prospetto, ceduto in prestito alla società laziale in categoria inferiore

La Givova Scafati rende noto di aver ingaggiato il giovane centro di nazionalità georgiana e formazione italiana, alto 205 cm per 100 kg di peso, classe 2002, Roman Tchintcharauli e di averlo ceduto in prestito in serie B alla Real Sebastiani Rieti, alla corte dell’ex coach gialloblù Alessandro Finelli.

Roman Tchintcharauli ha cominciato la sua formazione italiana nel 2018 alla Derthona Basket, lo stesso anno in cui si mette in mostra, seppur giovanissimo, anche nel campionato di serie C Silver con la Nuova Olympia Voghera.

La stagione successiva (2019/2020) si sposta in Calabria per vestire la maglia del Planet Basket Catanzaro, società con cui partecipa sia al campionato Under 18 Eccellenza che a quello di serie C Gold.

Nella scorsa stagione 2020/2021, infine, si è messo in mostra in serie B con la casacca della Maestria Sport Academy Catanzaro, realizzando 3 punti di media e recuperando 3,8 rimbalzi di media in poco più di 13’ di medio utilizzo.

La dirigenza gialloblù si è assicurata il cartellino di questo giovane prospetto, ceduto in prestito alla società laziale in categoria inferiore, allo scopo di farsi le ossa, crescere e maturare ancora di più, per essere poi pronto a calpestare in tempi brevi anche palcoscenici più importanti.