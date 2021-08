La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per accertare le cause che hanno portato al decesso di un lavoratore originario di Castellammare di Stabia, ritrovato nel pomeriggio del 31 luglio scorso senza vita nel parcheggio di un albergo a Sorrento.







L’uomo, non ancora sessantenne, è stato rinvenuto disteso su di un lettino accanto ad un’autovettura. Soccorso l’uomo è stato trasportato al nosocomio di Sorrento, dove è stato possibile solo costatarne il decesso. Tra le ipotesi dei medici dell’Ospedale un improvviso infarto anche se sono da chiarire l’origine e la causa di alcune lesioni riscontrategli alla testa e agli arti. Gli agenti della locale Polizia intervenuti sul luogo, hanno informato dei fatti la Procura di Torre Annunziata che ha disposto l’apertura di un’inchiesta. Il magistrato di turno ha ordinato altresì il sequestro del corpo e l’autopsia sulla salma.

In attesa dei risultati, gli inquirenti stanno analizzando, in queste ore, i filmati delle telecamere della struttura alberghiera, di quelle pubbliche e anche private situate nei dintorni al parcheggio.







Sfortunatamente l’hotel non dispone di un sistema di videosorveglianza nel parcheggio, ma gli investigatori sperano comunque di poter ricostruire gli ultimi momenti di vita dell’uomo. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, compresa quella per cui l’uomo potrebbe essere stato vittima di un incidente che qualcuno avrebbe provato a nascondere.

Resta dunque da chiarire come l’uomo sia arrivato in quel parcheggio e chi lo abbia adagiato sul lettino, mentre la moglie lo attendeva per la cena in un ristorante locale, dove lo aveva preceduto.