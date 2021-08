Dal 27 settembre al 1ottobre la Città di Castellammare di Stabia ospiterà il primo evento di “Stabiae Street Art”, proposto dall’ex assessore al Turismo Noemi Verdoliva, ideato e diretto dall’artista e film-maker italiano Nello Petrucci e con l’apporto tecnico della curatrice la dottoressa Chiara Canali. L’iniziativa è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso lo Yacht Club di Marina di Stabia in corso Alcide De Gasperi. Proprio nei pressi di Marina di Stabia si trova la prima opera che inaugura di fatto la manifestazione.







L’obiettivo dell’amministrazione è di avviare un processo di riqualificazione del territorio, iniziando dai luoghi di maggior degrado architettonico, quale il quartiere del centro storico, attraverso lo strumento culturale dell’Arte quale fonte di arricchimento culturale e di educazione alla bellezza.

A Castellammare di Stabia avrà inizio un progetto il cui obiettivo è raggiungere, nel medio termine, in maniera capillare il maggior numero possibile di muri, volte e spazi del centro storico così da realizzare, per i cittadini ed i turisti, una passeggiata tra l’arte contemporanea murale.

L’arte sarà utilizzata come strumento di cambiamento al fine di sensibilizzare e rendere consapevoli tutti del fatto che ogni movimento artistico dal basso, e in particolare la street art, stimola riflessioni e mette in moto un circolo virtuoso per la comunità che vive la città.







Stabiae Street Art si pone l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza e stimolare in essa il senso di appartenenza e rispetto dei luoghi; di favorire gli scambi culturali dal respiro internazionale, per ristabilire l’antica natura della città, in quanto area portuale e dunque luogo di incontro tra culture diverse; di avviare un processo di riqualificazione architettonica in un’area degradata.

Protagonisti di Stabiae Street Art saranno alcuni artisti di fama mondiale.

L’idea di Petrucci è diffondere la street art in diverse aree sub urbane della città e nei diversi paesi limitrofi. Castellammare sarà un luogo centrale di questa visione progettuale dell’artista: la diffusione dell’arte come obbiettivo, la street art che cerca di creare quella scossa all’interno della comunità, la street art come mezzo di educazione, civica, ambientale, capace di modificare positivamente la percezione e la fruizione di spazi pubblici aiutando la comunità a vedere una nuova prospettiva.

Dal prossimo ottobre l’arenile, grazie al contributo del Collettivo Cian e del direttore artistico Nello Petrucci, ospiterà inoltre diverse installazioni artistiche, realizzate attraverso l’utilizzo di materiali di riciclo, ed il cui messaggio è strettamente legato alle tematiche di sensibilizzazione ambientale. Queste installazioni, dal forte impatto emotivo, saranno un attrattore culturale e turistico.







“Stabiae Street Art – ha detto il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino – si pone l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza e stimolare in essa il senso di appartenenza e rispetto dei luoghi; di favorire gli scambi culturali dal respiro internazionale, per ristabilire l’antica natura della città, in quanto area portuale e dunque luogo di incontro tra culture diverse; di avviare un processo di riqualificazione architettonica in un’area degradata”.

“Imago è un puro incoraggiamento ad una presa di coscienza ecologica. – ha spiegato Nello Petrucci – Non vuole essere semplicemente un grido di allarme, o provocazione, quest’opera apre un immaginario, un’ampia riflessione che noi tutti prendiamo parte, e che purtroppo ad ora siamo ancora distratti. Ho deciso di realizzarla cosi grande anche per catturare quella attenzione e far immergere lo spettatore all’ interno di essa, se così possiamo dire, travolgerlo e renderlo parte attiva dell’opera. Vi è una speranza, quella che alberga dentro di noi, e la street art diventa quel inchiostro su cui partire per il nostro caro e unico pianeta”.

Stabiae Street Art è promosso dall’impresa sociale Art and Change in collaborazione con il il patrocinio e il contributo del comune di Castellammare di Stabia e grazie al supporto di numerosi sponsor e partner, tra cui Contemply Art Investment, Edizioni Ziino, Automec, con il supporto tecnico di Ecce Logo.