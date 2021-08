I carabinieri della Sezione radiomobile di Torre Annunziata hanno arrestato per tentato furto aggravato Gerardo Onesto, 57enne di Torre del Greco già noto alle forze dell’ordine.







E’ stato sorpreso in Via dei Mille, proprio la strada dove ha sede la Tenenza dei Carabinieri, all’interno di un’utilitaria mentre tentava di portare via lo stereo con alcuni arnesi per lo scasso.

Finito in manette, Onesto, ma solo di cognome, è stato tradotto al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.