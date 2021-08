Fissate ieri le date per il ritorno alle urne di un cospicuo numero di italiani, dal ministro dell’interno, Luciana Lamorgese, che ha adottato il decreto che fissa la data del turno ordinario annuale di elezioni amministrative, comunali e circoscrizionali, nei comuni delle regioni a statuto ordinario.







Le elezioni si svolgeranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

I comuni coinvolti saranno 1.162, tra i quali 18 capoluoghi di provincia e le città più grandi d’Italia come la stessa Capitale, Roma e poi Napoli, Torino, Milano, Bologna, nonchè 9 comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso. In totale saranno 12.015.276 gli elettori, chiamati alle urne.

Non pochi i campani, con quattro capoluoghi di provincia, su cinque, al voto. Solo la città di Avellino non sarà coinvolta nella tornata elettorale. In totale saranno 142 comuni della regione Campania. Si voterà in diciassette comuni con popolazione legale superiore alla soglia dei 15.000 abitanti con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno.







In sintesi, i numeri delle elezioni in Campania sono i seguenti:

Comuni al voto: 142 su 550 comuni campani (25,8%)

su 550 comuni campani (25,8%) Comuni con popolazione superiore a 15.000 ab: 17 su 142 (12,0%)

su 142 (12,0%) Comuni con popolazione uguale o inferiore a 15.000 ab: 125 su 142 (88,0%)

su 142 (88,0%) Capoluoghi di provincia: 4









Elenco Comuni al voto in Campania

– in grassetto i comuni maggiori di 15.000 ab.

– in MAIUSCOLO i comuni capoluogo di provincia

– fra parentesi la popolazione legale al censimento 2011

Provincia AV Comune (popolazione legale) 33 comuni Aiello del Sabato (3.971) Avella (7.788) Bagnoli Irpino ( * ) (3.274) Calabritto (2.500) Forino ( * ) (5.397) Frigento (3.965) Guardia Lombardi (1.803) Lacedonia (2.465) Lauro ( * ) (3.608) Lioni (6.335) Manocalzati (3.234) Montaguto (451) Montefalcione (3.442) Monteforte Irpino (10.878) Montefredane (2.308) Monteverde (831) Ospedaletto d’Alpinolo (1.970) Pago del Vallo di Lauro (1.851) Petruro Irpino (341) Pietrastornina (1.568) Roccabascerana (2.366) Rotondi (3.580) San Martino Valle Caudina (4.745) Sant’Angelo a Scala (755) Sant’Angelo all’Esca (836) Scampitella (1.344) Senerchia (1.014) Serino (7.129) Sperone (3.655) Sturno (3.139) Teora (1.543) Torella dei Lombardi (2.225) Villamaina (1.018) Provincia BN Comune (popolazione legale) 20 comuni Airola (8.062) BENEVENTO (61.489) Bonea (1.483) Buonalbergo (1.824) Castelvenere ( + ) (2.620) Castelvetere in Val Fortore (1.389) Cerreto Sannita (4.083) Dugenta (2.752) Foglianise (3.509) Fragneto l’Abate (1.116) Ginestra degli Schiavoni (532) Pago Veiano (2.545) Pesco Sannita (2.081) Pietrelcina (3.081) San Giorgio del Sannio (9.809) San Giorgio La Molara (3.050) San Nazzaro (914) San Nicola Manfredi (3.624) Sant’Angelo a Cupolo (4.264) Solopaca ( + ) (3.956) Provincia CE Comune (popolazione legale) 31 comuni Baia e Latina (2.251) Camigliano (1.902) Capodrise (9.773) Capriati a Volturno ( * ) (1.594) Carinola ( + ) (8.056) Casaluce ( * ) (10.001) CASERTA (75.640) Castel Morrone (3.934) Cervino ( * ) (5.024) Frignano ( + ) (8.733) Giano Vetusto (663) Mignano Monte Lungo (3.258) Parete (11.012) Piedimonte Matese ( * ) (11.504) Pignataro Maggiore (6.230) Pontelatone ( * ) (1.758) Ruviano (1.822) San Marcellino (12.643) San Marco Evangelista (6.306) San Pietro Infine (949) San Potito Sannitico (2.000) San Prisco (11.903) San Tammaro ( * ) (5.064) Sant’Arpino (14.076) Santa Maria Capua Vetere (32.503) Sessa Aurunca ( + ) (22.216) Sparanise (7.509) Succivo (8.148) Tora e Piccilli ( * ) (947) Villa di Briano (6.066) Villa Literno (10.715) Città Metropolitana Comune (popolazione legale) Napoli – 18 comuni Afragola ( * ) (63.820) Agerola (7.373) Arzano ( ** ) (34.933) Boscotrecase (10.416) Brusciano ( * ) (16.010) Camposano ( + ) (5.365) Castello di Cisterna (7.452) Frattaminore (15.708) Gragnano (29.509) Massa di Somma (5.587) Melito di Napoli ( * ) (36.933) NAPOLI (962.003) Piano di Sorrento (12.991) San Sebastiano al Vesuvio (9.167) Serrara Fontana ( + ) (3.164) Vico Equense (20.839) Villaricca (30.052) Volla ( * ) (22.989) Provincia SA Comune (popolazione legale) 40 comuni Altavilla Silentina (6.997) Battipaglia (50.464) Cannalonga (1.081) Castel San Lorenzo (2.632) Castellabate ( + ) (8.209) Ceraso (2.508) Cetara (2.302) Conca dei Marini (730) Controne (872) Contursi Terme (3.337) Corbara (2.521) Corleto Monforte (643) Eboli ( * ) (38.219) Fisciano (13.677) Giffoni Valle Piana (12.024) Moio della Civitella (1.856) Monte San Giacomo (1.630) Monteforte Cilento (565) Montesano sulla Marcellana (6.781) Ogliastro Cilento (2.241) Orria (1.161) Padula (5.279) Perdifumo (1.768) Pollica (2.393) Praiano (2.087) Ravello (2.462) Roccadaspide (7.354) SALERNO (132.608) San Mauro la Bruca (653) Sant’Egidio del Monte Albino ( + ) (8.715) Santa Marina (3.166) Serramezzana (347) Sessa Cilento (1.366) Siano (10.074) Teggiano (8.182) Tortorella (563) Trentinara (1.683) Vallo della Lucania (8.680) Valva (1.712) Vibonati (3.237)

(*) – Comune il cui Consiglio si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato.

(+) – Comune sciolto al rinnovo per scadenza naturale.

(**) – Comune il cui Consiglio si rinnova per la scadenza del periodo di scioglimento per l’applicazione della misura prevista dall’art.143 del D.Lgs. n.267/2000.