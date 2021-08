Si è conclusa domenica sera 1° agosto, a Torre del Greco, l’iniziativa svoltasi sabato 31 luglio e domenica 1 agosto della Raccolta Alimentare per cani e gatti randagi e contro l’abbandono promossa dall’associazione di volontariato Corpo provinciale Guardie Ambientali Volontarie Napoli.

Tanti i cittadini Torresi e dei Comuni limitrofi che hanno aderito donando confezioni di crocchette, scatolette, coperte dismesse e cucce.

La Raccolta consentirà di aiutare coloro che volontariamente con notevoli difficoltà, tutti i giorni si prendono cura degli animali di strada.







Presenti durante le due giornate L’Assessore per la Tutela e il Benessere Animale del Comune di Torre del Greco Annarita Ottaviano e il Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli , con loro si è discusso dell’importanza di realizzare un’oasi felina e di prima accoglienza per cani e gatti abbandonati o feriti da curare e in attesa di adozione.

I volontari dell’associazione hanno anche posto la questione della problematica di mancanza di sterilizzazioni alla Clinica Veterinaria di Torre del Greco ASL NAPOLI 3 SUD, purtroppo, gli interventi sono stati sospesi da più di un anno e per sterilizzare una gatta bisogna recarsi presso la Clinica Veterinaria di Piano di Sorrento. con lunghi tempi di attesa e notevoli difficoltà. Hanno chiesto di intervenire presso gli organi competenti affinché al più presto si possa riattivare il servizio delle sterilizzazioni a Torre del Greco.







L’attività del Corpo provinciale “G.A.V.” non si ferma, da oggi i volontari raccoglieranno ciotole che saranno poi distribuite ai commercianti affinché possano tenerle piene d’acqua e far si che gli animali di passaggio possano dissetarsi in questo periodo di caldo torrido e clima africano.

“Per un essere umano è molto semplice entrare in un bar per chiedere un bicchiere d’acqua; per un cane, un gatto o qualsiasi altro animale non è cosi. Un sorso d’acqua non si nega a nessun essere vivente e non costa nulla” Commenta il Presidente onorario Salvatore De Chiara.