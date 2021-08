Ci sono anche cinque ragazzi napoletani tra i 38 bellissimi pretendenti allo scettro di Mister Italia 2021.

Si tratta di Gianluca Guadagno, 30 anni, libero professionista di Napoli, Tiziano Ciardi, 28 anni poliziotto di Napoli attualmente in servizio nel senese, Pasquale Armenio, studente 21enne di Ercolano, Luciano Salierno 28 anni fisioterapista di Pomigliano d’Arco e il personal trainer 32enne di Monte di Procida Andrea Schiano Lomoriello.

I cinque ragazzi hanno superato lunedì sera a Giulianova lo “scoglio” delle prefinali accedendo così all’atto conclusivo del concorso in programma sabato 7 agosto allo Stadio del Mare di Pescara. Eliminati invece gli altri esponenti partenopei giunti in prefinale: Ernesto Aprile, Matteo Belfiore, Cristian Bollito, Domenico De Vivo e Gianmarco Fortes: per loro l’appuntamento sarà per la rivincita nel 2022.







Con cinque finalisti, la provincia di Napoli sarà la più rappresentata sul palco sabato sera 7 agosto a Pescara per la finalissima presentata da Jo Squillo che vedrà la presenza di personaggi del calibro di Manuela Arcuri (madrina e presidente di giuria), Federico Moccia, Beppe Convertini, Leo Gassman e tanti altri. Ci sarà anche un altro bellissimo napoletano, Giuseppe Moscarella, vincitore dell’edizione 2020.

Il concorso di Mister Italia, organizzato sotto l’egida di patron Claudio Marastoni, è stato negli anni “trampolino di lancio” per nomi importanti del mondo dello spettacolo italiano tra cui Luca Onestini (presente lunedì alle prefinali di Giulianova), Raffaello Balzo, Luciano Punzo, Paolo Crivellin e tanti altri. Il concorso ha il sostegno e la partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba Energy Drink e il patrocinio dei Comuni di Giulianova e di Pescara.

Per restare aggiornati con tutte le news sul concorso si possono seguire i canali social: Instagram e Facebook @misteritalia.