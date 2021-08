“Chiamami ancora amore”: con un claim che richiama il ritorno, seppur parziale, dei tifosi allo stadio e passioni da rivivere senza farsele raccontare, la S.S. TURRIS CALCIO lancia la campagna abbonamenti valida per le gare casalinghe del campionato di Lega Pro 2021-2022, circoscritta ai settori “tribuna Strino” e “curva Vesuvio” dello stadio “Amerigo Liguori” alla luce dell’obbligo di destinare il settore distinti alle tifoserie ospiti.







La campagna, al via da sabato 7 agosto, prevede le seguenti modalità di adesione:

Tribuna Vip Gold (poltrone rosse della tribuna centrale – riservato agli “Special supporters” ed acquistabile solo su invito della società): euro 1.000,00;

Tribuna Vip Silver (accesso Area Hospitality e tribuna centrale-sediolini): euro 500,00 – limitato al momento a 20 sottoscrizioni;

Tribuna coperta: euro 370,00;

Tribuna scoperta: euro 320,00;

Tribuna ridotto (donne ed under 18): euro 300,00;

Tribuna ridotto under 13: euro 200,00;

Curva Vesuvio: euro 180,00.





I sottoscrittori della campagna 2020-2021 (abbonamento “adulti”) che non hanno richiesto il rimborso diretto né ritirato il voucher messo a disposizione dalla società, previa esibizione del titolo non riconsegnato, avranno diritto ad acquistare il nuovo abbonamento allo stesso prezzo dello scorso anno.

Chi invece ha ritirato il voucher valido per la stagione 2021-22 vedrà decurtato il relativo importo dal costo del nuovo abbonamento.

Come già chiarito in precedenza, ciascun voucher (non cumulabile con altri) sarà valido per lo stesso settore di destinazione e non darà automatica assegnazione dello stesso posto.

Analogo trattamento sarà riservato agli abbonati “under 13” della passata stagione rinunciatari al rimborso/voucher, nell’impossibilità di riproporre la formula dell’acquisto abbinato ad un abbonamento “adulti” causa limitazioni di capienza.







Gli abbonamenti 2021-22 saranno rilasciati fino ad esaurimento dei posti a sedere effettivamente fruibili all’interno dello stadio, parametrando la capienza massima del “Liguori” allo scenario più prudenziale rispetto alle attuali disposizioni che disciplinano gli eventi sportivi all’aperto in “zona bianca” e “zona gialla”.

Di conseguenza, al momento non è garantita la futura vendita al botteghino di biglietti validi per le singole partite interne della prossima stagione sportiva.

Resta inteso che, come in ottemperanza al Decreto Legge 105/2021, l’accesso agli impianti sportivi sarà consentito ai soli possessori di “Certificazioni verdi Covid-19” (cosiddetto “Green Pass”), fatte salve le deroghe di legge.

Con riferimento ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale, si precisa tuttavia che, in applicazione del rinnovato Protocollo federale per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare alla presenza di pubblico, non potranno essere, in ogni caso, previsti ingressi a titolo gratuito.







Nell’auspicio che l’andamento della curva epidemiologica del Paese possa favorire un accesso del pubblico agli eventi sportivi in percentuali sempre più elevate, la S.S. TURRIS CALCIO precisa sin d’ora che eventuali restrizioni che dovessero sopraggiungere in corso di stagione o l’eventuale passaggio del territorio regionale in “zone” diverse da quelle attualmente identificate nei colori “bianco” o “giallo” dalle ordinanze del Ministero della Salute, non genereranno diritti di rimborso – nemmeno parziale – del valore delle tessere 2021-2022.

Per la prenotazione degli abbonamenti sarà possibile recarsi presso i botteghini dello stadio “Liguori” (lato settore “distinti”) nelle seguenti giornate e fasce orarie:

sabato 7 agosto (dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19);

da lunedì 9 a giovedì 12 agosto (ore 17-19);

venerdì 20 agosto (ore 17-19);

sabato 21 agosto (ore 10-12);

da lunedì 23 agosto (ore 17-19 esclusi giorni festivi).

Coloro che, per motivi lavorativi o di residenza, fossero impossibilitati a recarsi allo stadio potranno richiedere la prenotazione dell’abbonamento inviando una mail all’indirizzo marketing@turris1944.it per ricevere le coordinate bancarie della società da utilizzare per il pagamento a mezzo bonifico.