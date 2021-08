Juve Stabia: Terminata la preparazione estiva a Rivisondoli

Lunedì prossimo alle ore 19 ci sarà il sorteggio per il calendario del campionato che inizierà domenica 29 agosto, mentre la Coppa Italia di serie C vedrà il via sabato 21 agosto

La Juve Stabia ha chiuso ieri il romitaggio estivo nella località abruzzese di Rivisondoli. Nell’ultimo comunicato stampa, il club stabiese ha ringraziato il sindaco del comune abruzzese e l’Hotel Victoria per l’accoglienza e la disponibilità ricevuta.

Durante il ritiro la formazione gialloblu ha disputato tre amichevoli, conseguendo due vittorie e un pareggio.

Le vespe hanno vinto di goleada (19-0) nella prima contro una selezione locale di giovani della Cobo Players Management, nella seconda hanno battuto la Primavera del Pescara per 4-1 e nell’ultima disputata giovedì pomeriggio hanno pareggiato per 2-2 contro il Campobasso al “Nuovo Romagnoli” della città molisana.







Ora i gialloblu godranno di tre giorni di riposo dopo gli allenamenti impartititi da mister Novellino in Abruzzo, si riprenderà il giorno 9 agosto.

Nel corso delle varie amichevoli , il tecnico ha provato vari schemi come il 4-3-3 e il 4-4-2 con gli elementi attualmente a disposizione, mentre contro il Campobasso ha schierato il 4-2-3-1.

I nuovi innesti come Sarri, Donati, Altobelli, Cinaglia, Stoppa, Gomez, Picardi, Della Pietra hanno fornito confortanti prestazioni, come dichiarato da mister Novellino in conferenza, che ora punterà a migliorare la velocità e la tenuta atletica dei suoi.





Da segnalare anche i ritorni da prestito di Bubas, Bentivegna e Tonucci che si sono ben distinti nei match amichevoli disputati in ritiro. Inoltre buone note sono arrivate dal “nucleo” dello scorso torneo, composto dai vari Russo, Lazzari, Esposito, Troest, Berardocco, Rizzo, Caldore, Scaccabarozzi.

Per quanto concerne il mercato la Juve Stabia sta cercando un centrocampista ed una punta: i rumors di radio mercato parlano di Nicolas Schiavi ex Novara per il primo ruolo e di Eusepi o Santaniello per il ruolo di attaccante, dove c’è da rimpiazzare il bomber Marotta andato al Modena. In uscita c’è stato anche il difensore Garattoni andato al Foggia.

Lunedì prossimo alle ore 19 ci sarà il sorteggio per il calendario del campionato che inizierà domenica 29 agosto, mentre la Coppa Italia di serie C vedrà il via sabato 21 agosto.

Domenico Ferraro