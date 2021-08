Continua con il suo ritmo altalenante il contagio da coronavirus in Campania. Oggi si registra, con la stessa repentinità con cui era impennato ieri, un netto calo del contagio: manca poco per tre punti percentuali in meno nel conteggio del tasso di positività, che comunque resta sopra il sei per cento.

Ancora tanti i contagi nelle ultime 24 ore monitorate, oltre cinquecento, e purtroppo anche i decessi aumentano, in tutto, registrati ieri, cinque.









È in vigore il “Green Pass obbligatorio” da oggi, venerdì 6 agosto. Solo con la certificazione verde si potrà accedere ai servizi e alle attività al chiuso, comprese le consumazioni all’interno dei bar e nei ristoranti al tavolo.

LEGGI ANCHE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in serata il decreto con le ulteriori misure dal primo settembre. Sarà necessario per i trasporti sulla media e lunga percorrenza (aerei, treni, traghetti e pullman), ma anche il personale scolastico e gli studenti universitari dovranno esibirlo. Tra le novità, il prezzo ribassato per i tamponi necessari ad ottenere la certificazione verde valida 48 ore.









Dall’incrocio dei dati odierni dei tamponi molecolari, il tasso di positività, cioè il rapporto tra tamponi lavorati e positivi riscontrati scende nuovamente fermandosi a 6,11%, ieri era a 8,78%.

L’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi riporta che nella giornata di ieri sono stati lavorati solo 8.609 tamponi molecolari. Tra questi sono stati riscontrati 526 nuovi positivi. Tutti numeri relativi esclusivamente ai test molecolari.

Indicato sempre, anche se comunque nel computo del tasso di positività sono sostanzialmente inutili e servono solo a falsare i dato nazionale, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati oggi sono 7.613, come sempre senza riportare alcun positivo e come sempre impropriamente sommati ai molecolari nella tabella nazionale.

La tabella del Ministero continua a portare dati completamente falsati dal conteggio e somma anche dei tamponi antigenici, oggi 16.222, che fano risultare un tasso di positività molto più basso e ovviamente non reale: oggi la Campania sarebbe al 3,24%.







I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Martedì 27 luglio – 4% – 345 contagiati

Mercoledì 28 luglio – 4,72% – 380 contagiati

Giovedì 29 luglio – 5,02% – 355 contagiati

Venerdì 30 luglio – 5,34% – 471 contagiati

Sabato 31 luglio – 6,15% – 377 contagiati

Domenica 1 agosto – 8,93% – 194 contagiati

Lunedì 2 agosto – 5,17% – 361 contagiati

Martedì 3 agosto – 6,30% – 496 contagiati

Mercoledì 4 agosto – 8,78% – 670 contagiati

Giovedì 5 agosto – 6,11% – 526 contagiati







Negli ospedali regionali resta immutato il numero dei ricoverati in terapia intensiva e i posti letto disponibili oggi sono ancora 643 sui 656 dell’intera rete ospedaliera.

Sale ancora il numero dei degenti nei reparti ospedalieri dedicati al Covid. La riserva di posti letto scende a 2.903 sui 3.160 disponibili in ambito regionale, sommando strutture pubbliche e private convenzionate.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 433.687 da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti arriva a 5.751.191.

I guariti registrati nel report quotidiano sono 321 e salgono in totale a 418.049 .

Sono 5 i morti causati dal Covid nel report regionale quotidiano, quattro deceduti nelle ultime 48 ore e uno in precedenza ma registrato ieri. Il numero totale dei morti per il coronavirus in Campania è di 7.610 dall’inizio dell’epidemia.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 257, rispetto a ieri 11 in più. Nelle terapie intensive il numero dei degenti resta stabile con 13 ricoverati.

Il numero delle persone attualmente positive oggi è di 8.028 (+200), anche il numero delle persone in isolamento domiciliare oggi risulta essere di 7.757 (+188).

Questi i dati del contagio provincia per provincia – Provincia di Napoli : 255.835 (+384)

– Provincia di Salerno : 69.582 (+45)

– Provincia di Avellino : 20.631 (+10)

– Provincia di Caserta : 66.919 (+57)

– Provincia di Benevento : 12.787 (+10) Il dato comunque riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati. Non sono riportati ulteriori casi in attesa del secondo tampone di conferma.