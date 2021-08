Arriva ancora un monito dal governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca che invita tutti i suoi corregionali a non abbassare la guardia e a continuare a rispettare le misure adottate per il contenimento del virus. Con l’approssimarsi di quelle che rappresentano le ferie per eccellenza, il durante le quali tutti si muovono, si spostano, viaggiano e probabilmente sono più restii al rispetto delle regole, De Luca, chiede un ulteriore sforzo ai campani.



“Vi prego di non perdere la testa a Ferragosto – ha sollecitato durante la sua consueta diretta Facebook del venerdì – vi prego di indossare la mascherina, vi prego di essere responsabili per i vostri figli e di capire che più siamo responsabili e prima finisce questo calvario”.

Un appello alla coscienza civica, a quel sentimento di responsabilità individuale in grado di operare per la collettività.

“Troppe ferie fanno male – ha aggiunto – dieci giorni bastano per tirare il fiato e fare l’ultimo tratto di questo cammino contro il Covid”.

“Prendiamoci queste due settimane dopo di che dovremo prendere misure importanti – ha proseguito ancora De Luca – e credo sia sbagliato, come fa il Governo, prendere mezze misure che hanno come unico risultato quello di prolungare all’infinito la stazione del Covid. Io non avrei dubbi su una decisione a livello nazionale: rendere obbligatoria la vaccinazione”.

Il Presidente della Regione Campania ha poi voluto esprimere nuovamente la sua posizione nei riguardi della scuola.







Un nuovo anno scolastico, infatti, sta per bussare alla porta e si cerca di predisporre ogni misura sia ritenuta opportuna per garantire un rientro in presenza di tutti gli studenti e soprattutto in sicurezza. Per raggiungere il tanto agognato obiettivo, occorre insistere, secondo De Luca, sulla campagna vaccinale e completare le vaccinazioni, in particolare modo degli under 18.

“Dobbiamo aprire le scuole per i nostri figli – ha spiegato – oggi è una priorità, e bisogna farli andare in presenza. Ma come si fa a non capire che il presupposto, e ha fatto bene il Governo, è l’obbligo di vaccinazione per il personale scolastico.

In Campania – ha proseguito – il problema non esiste, sono tutti vaccinati. Bisogna procedere al completamento della vaccinazione al di sotto dei 18 anni”.







Il governatore campano si è infine soffermato sulla questione della Card regionale per la quale a breve verrà pubblicata un’ordinanza che ne riconosce il valore di certificazione a tutti gli effetti nella Regione Campania.

“Chiediamo scusa al governo nazionale se siamo partiti prima – ha dichiarato – la card ha valore di certificazione nella Regione Campania, è una certificazione aggiuntiva rispetto alla Green Pass perché nella card regionale ci sono le notizie che la Regione dà al Governo per il certificato verde”. E infine ha concluso: “Capite a che livello di manicomio siamo?”